‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

Avinay Mishra17 August 2025 - 1:52 PM
1 minute read

Vote Rights Yatra : थोड़ी देर में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. इस यात्रा को इंडिया ब्लॉक का समर्थन है. इसी पर नेताओं के बयान आ रहे हैं. इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है और कई बलिदान दिए हैं. आगे भी हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे. लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देंगे.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम हर लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे. जनता के मत देने के अधिकार को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे. आज से हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है. लालू जी खुद हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे. जनता में उम्मीद की नई किरण जगी है. हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा. उन्होंने आगे कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे. मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं.

1300 किलोमीटर का सफर

आपको बता दें कि सासाराम से यह यात्रा शुरू होगी. औरंगाबाद में रात्रि विश्राम होगा. 16 दिनों की यह यात्रा होगी. यह 1300 किलोमीटर का सफर रहेगा. इस यात्रा के समापन की बात करें तो एक सिंतबर को पटना में रैली से इसका समापन हो जाएगा. बताते चलें कि यह यात्रा 25 जिलों से होकर जानी है.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

