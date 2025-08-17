Vote Rights Yatra : थोड़ी देर में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. इस यात्रा को इंडिया ब्लॉक का समर्थन है. इसी पर नेताओं के बयान आ रहे हैं. इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है और कई बलिदान दिए हैं. आगे भी हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे. लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देंगे.

#WATCH | Patna | On 'Voter Adhikar Yatra', Former Bihar CM and RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "We will not let democracy perish. We have made many sacrifices to save democracy. We will continue to do so in the future. We will not let it perish." pic.twitter.com/F5TDthphKt — ANI (@ANI) August 17, 2025

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम हर लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे. जनता के मत देने के अधिकार को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे. आज से हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है. लालू जी खुद हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे. जनता में उम्मीद की नई किरण जगी है. हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा. उन्होंने आगे कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे. मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं.

1300 किलोमीटर का सफर

आपको बता दें कि सासाराम से यह यात्रा शुरू होगी. औरंगाबाद में रात्रि विश्राम होगा. 16 दिनों की यह यात्रा होगी. यह 1300 किलोमीटर का सफर रहेगा. इस यात्रा के समापन की बात करें तो एक सिंतबर को पटना में रैली से इसका समापन हो जाएगा. बताते चलें कि यह यात्रा 25 जिलों से होकर जानी है.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप