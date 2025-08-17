Vote Rights Yatra : राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे. राहुल गांधी सासाराम पहुंच गए हैं. इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित रहे. यहीं से यह यात्रा शुरू होगी. औरंगाबाद में रात्रि विश्राम होगा. 16 दिनों की यह यात्रा होगी. यह 1300 किलोमीटर का सफर होगा. इस यात्रा के समापन की बात करें तो एक सिंतबर को पटना में रैली होगी. इसके साथ ही यात्रा का समापन होगा. बताते चलें कि यह यात्रा 25 जिलों से होकर जाएगी.

आपको बता दें कि 20, 25 और 31 अगस्त को अवकाश रखा जाएगा. इस यात्रा को इडिया ब्लॉक का समर्थन मिला हुआ है. इस यात्रा के दौरान राहुल के साथ तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी मौजूद रहेंगे.

इस यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की धरती बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हमने यह यात्रा इसलिए आयोजित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर बिहारी अपना वोट डाल सके. ये लोग न सिर्फ अपने अधिकारों को मिटाना चाहते हैं, बल्कि उनके अस्तित्व को भी मिटाना चाहते हैं.

