‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

Video Shared : बिहार चुनाव से पहले वोटों के रिवीजन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं राहुल गांधी एक वीडियो साझा किया है. उन्होंने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट में मृत करने वाले लोगों से मुलाकात की. राहुल इस वीडियो में इनसे बात करते नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी इन लोगों के साथ चाय पी. इस बीच चुनाव आयोग पर उन्होंने तंज कसा. राहुल गांधी ने कहा कि जीवन में बहुत से दिलचस्प अनुभव हुए लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला.

ये हैं उनके नाम

आपको बता दें कि जिन लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है. उसमें रामिकबाल राय, हरेंद्र राय, लालमुनी देवी, वचिया देवी, लालवती देवी, पुनम कुमारी और मुन्ना कुमार शामिल हैं. बताते चलें कि ये सभी तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं. आरोप लगाया है कि जब SIR हो रहा था. इन लोगों ने सारे दस्तावेज दिखाए,

लेकिन इनके नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया. आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि जिन्हें मृत, प्रवासित बताया जा रहा है. उनकी लिस्ट जारी नहीं की गई है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने जानकारी जुटाई है.

