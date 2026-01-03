विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

Karan Panchal3 January 2026 - 3:46 PM
2 minutes read
Nicolas Maduro Arrest
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

Nicolas Maduro Arrest : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है। दोनों को देश के बाहर ले जाया गया है। यह घटनाक्रम वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए उन संदिग्ध हवाई हमलों और धमाकों के बाद आया है, जो अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। हवाई हमलों में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा- पत्नी के साथ पकड़ा

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर निकाल दिया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। आज सुबह 11 बजे मार-ए-लागो में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप।

कई धमाकों से दहली राजधानी काराकास

अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ा हवाई हमला किया है। 3 जनवरी की रात कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। आशंका जताई जा रही है कि US अटैक में कई आम नागरिक हताहत हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए।

5 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार

वेनेजुएला सरकार की तरफ से इस घटना पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब वेनेजुएला ने 1 जनवरी को 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की धमकी दी थी।

इस वजह से बढ़ा विवाद

दोनों देशों के बीच संबंध 1999 से तनावपूर्ण हैं क्योंकि इसी वर्ष वामपंथी नेता ह्यूगो चावेज़ वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। साल 2002 में चावेज की तख्तापलट की कोशिश हुई, जिसका आरोप उन्होंने अमेरिका पर लगाया और इसी वर्ष वेनेजुएला अमेरिकी राजदूत को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिका दावा कर रहा कि उनके देश में वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी हो रही है।

जमीनी हमले की आशंका

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की ड्रग नौकाओं के डॉकिंग क्षेत्र पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। वेनेजुएला में ये धमाके ऐसे समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमले की आशंका जताई।

अमेरिका से चुराए गए तेल की बात

ट्रम्प ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाते हुए प्रतिबंधित तेल टैंकरों के वेनेजुएला आने-जाने पर पूरी नाकाबंदी का आदेश दिया था। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी नौसेना घेराबंदी से घिरा हुआ है। यह घेराबंदी और बढ़ेगी, जब तक कि वेनेजुएला अमेरिका से चुराए गए तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियों को वापस नहीं लौटाता।

ये भी पढ़ें- अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 January 2026 - 3:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

3 January 2026 - 1:32 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Photo of अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

2 January 2026 - 6:53 PM
Photo of बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

2 January 2026 - 4:21 PM
Photo of बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

1 January 2026 - 5:47 PM
Photo of Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

1 January 2026 - 3:26 PM
Photo of स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

1 January 2026 - 1:23 PM
Photo of बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

30 December 2025 - 5:44 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

30 December 2025 - 4:53 PM
Photo of शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

30 December 2025 - 4:24 PM
Back to top button