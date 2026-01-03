विदेश

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

Karan Panchal3 January 2026 - 1:32 PM
1 minute read
US Airstrike Venezuela
अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

US Airstrike Venezuela : अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ा हवाई हमला किया है। 3 जनवरी की रात कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। आशंका जताई जा रही है कि US अटैक में कई आम नागरिक हताहत हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग घरों से बाहर निकल आए।

5 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार

दावा किया जा रहा है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से है। वेनेजुएला सरकार की तरफ से इस घटना पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई, जब वेनेजुएला ने 1 जनवरी को 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की धमकी दी थी।

जमीनी हमले की आशंका

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की ड्रग नौकाओं के डॉकिंग क्षेत्र पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। वेनेजुएला में ये धमाके ऐसे समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमले की आशंका जताई।

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 January 2026 - 1:32 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Photo of अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

2 January 2026 - 6:53 PM
Photo of बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

2 January 2026 - 4:21 PM
Photo of बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

1 January 2026 - 5:47 PM
Photo of Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

1 January 2026 - 3:26 PM
Photo of स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

1 January 2026 - 1:23 PM
Photo of बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

30 December 2025 - 5:44 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

30 December 2025 - 4:53 PM
Photo of शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

30 December 2025 - 4:24 PM
Photo of पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

30 December 2025 - 3:08 PM
Back to top button