अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

US Airstrike Venezuela : अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ा हवाई हमला किया है। 3 जनवरी की रात कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। आशंका जताई जा रही है कि US अटैक में कई आम नागरिक हताहत हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग घरों से बाहर निकल आए।

5 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार

दावा किया जा रहा है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से है। वेनेजुएला सरकार की तरफ से इस घटना पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई, जब वेनेजुएला ने 1 जनवरी को 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की धमकी दी थी।

जमीनी हमले की आशंका

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की ड्रग नौकाओं के डॉकिंग क्षेत्र पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। वेनेजुएला में ये धमाके ऐसे समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमले की आशंका जताई।

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप