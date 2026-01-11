US airstrike Syria : सीरिया में पिछले महीने हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी सिविलियन इंटरप्रेटर की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक और जवाबी हमलों का दौर शुरू किया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, अमेरिका ने पार्टनर फोर्सेज के सहयोग से सीरिया में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें पूरे देश में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया.

बीते शनिवार को अमेरिका की तरफ से किए गए हमले एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पिछले महीने पाल्मायरा में हुए ISIS के जानलेवा हमले का जवाब हैं. ISIS के हमले में सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड और सिविलियन इंटरप्रेटर अयाद मंसूर सकत मारे गए थे.

पार्टनर फोर्सेज के साथ हुए हमले

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को जारी बयान में कहा, “हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और दुनिया में कहीं भी कार्वाई करेंगे, चाहे आप न्याय से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें.” अमेरिकी सेना ने बताया कि शनिवार को किए गए हमले पार्टनर फोर्सेज के साथ मिलकर किए गए, लेकिन यह नहीं बताया कि किन फोर्सेज ने इन हमलों में हिस्सा लिया था.

आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य शामिल

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पाल्मायरा हमलों के जवाब को ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक बताया है. टोरेस-टोवर और हॉवर्ड दोनों आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे. इससे पहले 19 दिसंबर को एक और बड़े हमले में सेंट्रल सीरिया में 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जहां IS का इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार थे.

सीरिया ने IS गठबंधन में भाग लिया

वहीं, कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज लंबे समय से सीरिया में IS के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मुख्य साझेदार रही है. दिसंबर 2024 में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद को हटाए जाने के बाद, वॉशिंगटन सीरिया की नई सरकार के साथ तेजी से तालमेल बना रहा है. हाल ही में सीरिया ने IS के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में भी भाग लिया है.

