राष्ट्रीय

उबर, रैपिडो या ओला के भरोसे सफर करने वाले हो जाए सावधान, कल कैब ड्राइवरों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल

Shanti Kumari6 February 2026 - 6:30 PM
2 minutes read

Cab Driver Strike : रोजाना कैब के भरोसे सफर करने वाले लोगों के साथ कभी-कभार कैब का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी 7 फरवरी का दिन बहुत परेशान करने वाला है। क्योंकि इस दिन पूरे भारत के कैब ड्राइवर हड़ताल करने वाले हैं। ड्राइवरों ने इसे ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ का नाम दिया है और वे अपना मोबाइल एप बंद रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो ड्राइवरों का न्यूनतम किराया तय ना होना और कंपनियों द्वारा कमीशन में कटौती करना है।

सड़क परिवहन मंत्री को लिखी चिट्ठी

इस हड़ताल को TGPWU (तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन) और दूसरे संगठनों ने मिलकर शुरू किया है। कल यानी 7 फरवरी को कोई भी कैब ड्राइवर काम नहीं करेंगे और अपने मोबाइल का ऐप भी बंद रखेंगे। दरअसल, उनका कहना है कि कि न तो उनका कोई किराया तय है और न ही कोई नियम, बस उनका शोषण हो रहा है। इस सिलसिले में यूनियन ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायतें रखीं हैं। ड्राइवरों ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोई रेट तय नहीं है इसलिए कंपनियां अपनी मर्जी से पैसे काटती हैं। इस वजह से ड्राइवरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है।

यूनियन की सरकार से मांग

  • यूनियन की सरकार से यह मांग है कि ऑटो, टैक्सी और बाइक टैक्सी ड्राइवरों के लिए तुरंत न्यूनतम किराया तय किया जाए। उन्होंने जोर दिया है कि यह निर्णय ड्राइवरों के साथ विचार-विमर्श करके ही लिया जाना चाहिए
  • साथ ही, यूनियन ने निजी सफेद नंबर वाली गाड़ियों के कमर्शियल उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने या उन्हें कमर्शियल श्रेणी में बदलने की बात भी उठाई है।
  • यूनियन का कहना है कि सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ताकि ड्राइवरों के साथ हो रहे शोषण और मनमानी को रोका जा सके।

यात्रियों पर पड़ेगा असर

बता दें कि शनिवार यानी 7 फरवरी को कैब ड्राइवरों द्वारा किए जाने वाले हड़ताल के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रोज उबर, रैपिडो या ओला के माध्यम से यात्रा करते हैं, उन्हें कल ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। अलग मिली भी तो किराया डबल या उससे ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि आप घर से निकलने के लिए मेट्रो, बस या अपनी निजी गाड़ी जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें – फिर बढ़ाई गई SIR में दावे-आपत्तियों की तारीख, जानें अब कब तक कर सकेंगे आवेदन?

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari6 February 2026 - 6:30 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of France Rafale Deal : खून के आंसू रोएगा मुनीर, भारत के पास 150 राफेल, सबसे बड़ी डिफेंस डील

France Rafale Deal : खून के आंसू रोएगा मुनीर, भारत के पास 150 राफेल, सबसे बड़ी डिफेंस डील

6 February 2026 - 5:51 PM
Photo of Ghaziabad Triple Suicide : बच्चियों के पिता की 3 पत्नियां, रिश्तों का सच खुला, साली भी साथ रहती

Ghaziabad Triple Suicide : बच्चियों के पिता की 3 पत्नियां, रिश्तों का सच खुला, साली भी साथ रहती

6 February 2026 - 4:01 PM
Photo of देश की जनता ने आपको इसलिए संसद नहीं भेजा है कि…विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का फुटा गुस्सा

देश की जनता ने आपको इसलिए संसद नहीं भेजा है कि…विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का फुटा गुस्सा

6 February 2026 - 3:46 PM
Photo of Rafales Fighter Jet : मिट्टी में मिलेंगे भारत के दुश्मन, 114 राफेल खरीदने की तैयारी, वायुसेना का आसमान में दबदबा, दुश्मन सावधान

Rafales Fighter Jet : मिट्टी में मिलेंगे भारत के दुश्मन, 114 राफेल खरीदने की तैयारी, वायुसेना का आसमान में दबदबा, दुश्मन सावधान

6 February 2026 - 12:12 PM
Photo of राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में पहुंचे सलाखों के पीछे

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में पहुंचे सलाखों के पीछे

6 February 2026 - 8:30 AM
Photo of पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार

पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार

5 February 2026 - 6:30 PM
Photo of Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे, डिटेल में पढ़ें

Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे, डिटेल में पढ़ें

5 February 2026 - 3:28 PM
Photo of UPSC ने लागू किए नए नियम, पात्रता और प्रयासों की सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव

UPSC ने लागू किए नए नियम, पात्रता और प्रयासों की सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव

5 February 2026 - 3:27 PM
Photo of कल ‘यार गद्दार’ विवाद, आज फिर आमने-सामने : राहुल गांधी के करीब से गुजरे बिट्टू ने कांग्रेस पर कसा तंज

कल ‘यार गद्दार’ विवाद, आज फिर आमने-सामने : राहुल गांधी के करीब से गुजरे बिट्टू ने कांग्रेस पर कसा तंज

5 February 2026 - 2:08 PM
Photo of Al Falah University का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, 4 दिन की रिमांड

Al Falah University का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, 4 दिन की रिमांड

5 February 2026 - 1:57 PM
Back to top button