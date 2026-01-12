Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट शेयर कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है. पोस्ट में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर के साथ उन्हें वेनेजुएला का ‘एक्टिंग प्रेसिडेंट’ बताया गया हैं. साथ ही, उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपना कार्यभार संभाला था.

यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका लाया गया. दोनों को फिलहाल न्यूयॉर्क में हिरासत में रखा गया है, जहां उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोपों में न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

वेनेजुएला की जनता के हितों का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता को तब तक नियंत्रित करेगा जब तक वहां सुरक्षित, उचित और व्यवस्थित तरीके से सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, उन्होंने दावा किया यह कदम वेनेजुएला की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है.

इन सब के बीच, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, लेकिन ट्रंप के दावे ने इस अंतरिम सरकार की वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

वेनेजुएला की अंतरिम सरकार देगा तेल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल “हाई क्वालिटी वाला प्रतिबंधित तेल” उपलब्ध कराएगी. यह तेज बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और इससे होने वाली कमाई से अमेरिका और वेनेजुएला दोनों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी. ट्रंप ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए हैं.

