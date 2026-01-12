विदेश

ट्रंप की पोस्ट से बवाल : वेनेजुएला की सत्ता और तेल पर अमेरिका का दावा

Ajay Yadav12 January 2026 - 11:08 AM
1 minute read
Donald Trump :
ट्रंप की पोस्ट से बवाल : वेनेजुएला की सत्ता और तेल पर अमेरिका का दावा

Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट शेयर कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है. पोस्ट में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर के साथ उन्हें वेनेजुएला का ‘एक्टिंग प्रेसिडेंट’ बताया गया हैं. साथ ही, उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपना कार्यभार संभाला था.

यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका लाया गया. दोनों को फिलहाल न्यूयॉर्क में हिरासत में रखा गया है, जहां उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोपों में न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

वेनेजुएला की जनता के हितों का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता को तब तक नियंत्रित करेगा जब तक वहां सुरक्षित, उचित और व्यवस्थित तरीके से सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, उन्होंने दावा किया यह कदम वेनेजुएला की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है.

इन सब के बीच, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, लेकिन ट्रंप के दावे ने इस अंतरिम सरकार की वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

वेनेजुएला की अंतरिम सरकार देगा तेल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल “हाई क्वालिटी वाला प्रतिबंधित तेल” उपलब्ध कराएगी. यह तेज बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और इससे होने वाली कमाई से अमेरिका और वेनेजुएला दोनों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी. ट्रंप ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए हैं.

ये भी पढ़ें- Iran Protest : ईरान में सड़कों पर लोग, खामेनेई ने दिए फांसी के आदेश, अमेरिका ने दी चेतावनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 January 2026 - 11:08 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Iran Protest : ईरान में सड़कों पर लोग, खामेनेई ने दिए फांसी के आदेश, अमेरिका ने दी चेतावनी

Iran Protest : ईरान में सड़कों पर लोग, खामेनेई ने दिए फांसी के आदेश, अमेरिका ने दी चेतावनी

11 January 2026 - 5:32 PM
Photo of पाल्मायरा हमलों के जवाब में अमेरिका ने IS ठिकानों पर बड़ा हमला किया

पाल्मायरा हमलों के जवाब में अमेरिका ने IS ठिकानों पर बड़ा हमला किया

11 January 2026 - 10:00 AM
Photo of PM Modi ने नहीं किया Call तो ट्रंप का Ego Hurt, ट्रेड डील को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

PM Modi ने नहीं किया Call तो ट्रंप का Ego Hurt, ट्रेड डील को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

10 January 2026 - 12:50 PM
Photo of ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, GenZ का आक्रोश, 45 की मौत

ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, GenZ का आक्रोश, 45 की मौत

9 January 2026 - 6:11 PM
Photo of Visa को लेकर कनाडा सरकार ने बदले नियम, इन लोगों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें

Visa को लेकर कनाडा सरकार ने बदले नियम, इन लोगों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें

9 January 2026 - 4:57 PM
Photo of रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, ये बड़ी वजह आई सामने

रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, ये बड़ी वजह आई सामने

9 January 2026 - 4:28 PM
Photo of Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

8 January 2026 - 7:00 PM
Photo of अमेरिका में फिर हुई गोलीबारी, चर्च के पार्किंग लॉट में चली गोलियां, 2 की मौत, 6 घायल

अमेरिका में फिर हुई गोलीबारी, चर्च के पार्किंग लॉट में चली गोलियां, 2 की मौत, 6 घायल

8 January 2026 - 4:06 PM
Photo of भारत से 1.8 लाख टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, यूनुस सरकार का बड़ा ऐलान

भारत से 1.8 लाख टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, यूनुस सरकार का बड़ा ऐलान

8 January 2026 - 12:42 PM
Photo of नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

7 January 2026 - 6:33 PM
Back to top button