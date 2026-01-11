Iran Protest : ईरान गृह युद्ध से जूझ रहा है। अपनी मांगों और हो रहे जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ईरान में बीते 14 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुआ आर्थिक संकट अब व्यापक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है।

विरोध की शुरूआत महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी मुद्रा के गिरती वैल्यू को लेकर हुई थी, लेकिन अब यह सीधे इस्लामिक शासन की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है। अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल हमारे लोगों को भड़काने का काम बंद करें।

विरोध प्रदर्शन में 217 की मौत

जानकारी के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन में अब तक 217 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें प्रदर्शनकारी समेत सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। हालांकि मौत का आकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं 2600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

100 से ज्यादा शहरों में फैली हिंसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 100 से ज्यादा शहरों में हिंसा फैल गई है। हालत को काबू में करने के लिए ईरान सरकार ने देशभर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं।

प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन

अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सरकार अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रम्प ने ईरानी जनता की मदद का आश्वासन दिया है। वहीं विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। यह पहला मौका है जब ईरानी नेतृत्व की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की बात कही गई है।

अमेरिका और इजराइल को दी चेतावनी

ईरान के मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। यह पहला मौका है जब ईरानी नेतृत्व की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। वहीं तेहरान हर तरह से हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।

प्रदर्शनकारियों को होगी फांसी की सजा

विरोधी प्रदर्शन के दौरान, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में जो लोग शामिल होंगे उनको खुदा का दुश्मन माना जाएगा। जिसके तहत उन्हें फासीं की सजा दी सकती है।

