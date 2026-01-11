Uttar Pradesh

प्रेमानंद महाराज के फ्लैट पर लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, ब्रजवासियों में आक्रोश

Ajay Yadav11 January 2026 - 1:34 PM
Premanand Maharaj :
Premanand Maharaj : उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के श्रीकृष्ण शरणम परिसर के फ्लैट नंबर 212 में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. आग की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. बता दें कि, आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को फ्लैट के शीशे तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इक्कठा हो गई.

सेवादारों ने किया गलत व्यवहार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेमानंद महाराज के सेवादारों ने मीडियाकर्मियों और आसपास के लोगों को फ्लैट तक नहीं पहुंचने दिया. सेवादारों ने पत्रकारों और वीडियो बना रहे स्थानीय लोगों को जबरन रोकने की कोशिश की और कई लोगों के मुबाइल फोन भी छीन लिए. इसके साथ ही सेवादारों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी गलत व्यवहार किया.

ब्रजवासियों में आक्रोश का माहौल

प्रेमानंद महाराज के सेवादारों के अभद्र व्यवहार से स्थानीय ब्रजवासियों में गहरा रोष है. वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सेवादारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है. सेवादारों के इस व्यवहार ने वृंदावन के धार्मिक और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.

जानकारी के मुताबिक प्रेमानंद महाराज पहले इसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले वे यहां से स्थानांतरित होकर अब केलीकुंज स्थित आश्रम में निवास करते हैं. हालांकि इस घटना में किसी के जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है.

