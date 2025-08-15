बड़ी ख़बरविदेश

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

Avinay Mishra15 August 2025 - 8:04 PM
1 minute read

Trump Statement : अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है. ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर बातचीत हो सकती है, वहीं अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले एयर फोर्स वन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बैठक से कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा. मैं यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा हूं. मेरा लक्ष्य पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन को लगता है कि यूक्रेन पर लगातार हमले उन्हें बातचीत में मजबूती दे रहे हैं, लेकिन ये हमले उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहा हूं. इसी के साथ उन्होंने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बातचीत का नतीजा नहीं निकलता है तो रूस को गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे. 

अमेरिकी राष्ट्रपति का पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, जिसे कीव और यूरोप में महत्वपूर्ण माना जाता है, संभव है. अलास्का के लिए उड़ान भरने से पहले ट्रंप ने लिखा, HIGH STAKES!

आपको बता दें कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच भी बैठक होगी. ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के निदेशक जॉन रैटक्लिफ शामिल हैं. 

Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

