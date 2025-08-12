फटाफट पढ़ें

Donald Trump tariff : ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को लेकर जहर उगलते हुए अनजाने में सच्चाई स्वीकार ली. फ्लोरिडा के टैम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर पार्टी के दौरान मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान एक कबाड़ ढोने वाला डंपिंग ट्रक है. यह डिनर पार्टी पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद ने आयोजित की थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है. वे दोनों अलास्का में बातचीत करेंगे. इससे पहले ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाए गए टैरिफ से मॉस्को की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा. उन्होंने भारत को रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बताया.

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन पर तंज कसते हुए कहा, ”जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार से ये कहता है कि आपने रूस से तेल खरीदा तो 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, यह निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ा झटका है.” राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुतिन और ट्रंप के बीच अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है. ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर कहा, ”मैं देखना चाहता हूं कि उनके (पुतिन) के मन में क्या चल रहा है. मुझे शुरुआत के दो मिनट में ही पता चल जाएगा कि कोई समझौता हो सकता है या फिर नहीं. शायद फिर मैं शुभकामना कहकर चला जाऊंगा.”

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया

अमेरिका ने शुरूआत में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया. डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज चल रहे हैं. खासकर भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर. ट्रंप का कहना है कि रूस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है. और ऐसे में भारत का उससे व्यापार करना उन्हें उचित नहीं लगता. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत डेयरी और कृषि क्षेत्र में समझौता करे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है.

