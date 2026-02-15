India Pakistan T20 World Cup : क्रिकेट प्रशंसकों का इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप के एक हाईवोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आज कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। शाम 7 बजे खेले जाने वाले मैच के लिए दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार भी मैदान पर खेल के अलावा नो हैंडशेक नीति का सवाल सुर्खियों में है।

भारतीय टीम का रुख

भारतीय टीम पिछले साल एशिया कप की तरह इस मैच में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाई। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। पिछले साल एशिया कप में तीनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने यही नीति अपनाई थी और अब भी टीम उसी रुख पर कायम है।

क्यों अपनाई जा रही नो हैंडशेक नीति

भारत ने यह कदम पिछले साल पहलगाम हमले के विरोध में उठाया था। उस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान चलाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया और क्रिकेट मैदान पर इसका असर देखने को मिला।

सूर्यकुमार यादव का बयान

कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले इस नीति को लेकर स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा था, “यह देखने के लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। हम क्रिकेट खेलने आए हैं और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। बाकी बाद में फैसला करेंगे।”

पाकिस्तान का रुख

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “क्रिकेट को हमेशा की तरह खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। हाथ मिलाने का फैसला मैच के दिन ही होगा। मेरी निजी राय शायद मायने न रखती हो, लेकिन क्रिकेट को उसी तरह खेलना चाहिए जैसे हमेशा से खेला जाता रहा है।”

ये भी पढ़ें – तारिक रहमान के शपथग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, भारत की ओर से ये नेता होंगे शामिल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप