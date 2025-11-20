Other States

अधिकारी ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान भरने के लिए 1.58 करोड़ रुपये अपने ही बैंक से उड़ाए

Ajay Yadav20 November 2025 - 3:26 PM
1 minute read
Bank Officer Embezzlement :
अधिकारी ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान भरने के लिए 1.58 करोड़ रुपये अपने ही बैंक से उड़ाए

Bank Officer Embezzlement : महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के सीतासावंगी ग्राम स्थित केनरा बैंक की शाखा से 1 करोड़ 58 लाख 47 हजार रुपये की चोरी हुई थी, जिसे अब भंडारा पुलिस ने सुलझा लिया है. जांच में पता चला कि बैंक के सहायक प्रबंधक मयूर छबिलाल नेपाले ने यह चोरी आनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग और गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 1 करोड़ 7 लाख 1 हजार रुपये बरामद किए. आरोपी को न्यायालय में पेश कर 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया था. इसके बाद आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भंडारा जिले के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और केवल 3 घंटे में चोरी का पर्दाफाश कर दिया. चोरी के पैसे आरोपी ने अपने घर पर खड़ी कार में रखा हुआ था. पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है.

गेमिंग कर्ज चुकाने के लिए आरोपी ने चोरी की

भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने बताया कि आरोपी ने इस चोरी को कर्नाटक के हुबली जिले में हुई बैंक चोरी की तरह ही अंजाम दिया. उसने बैंक के स्ट्रांग रूम को अनलॉक किया, सीसीटीवी डिस्कनेक्ट कर दिया, डीवीआर निकाल लिया और तीन बैग में पैसे भरकर नागपुर अपने घर ले गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर ऑनलाइन गेमिंग के कारण लगभग 80 लाख रुपये का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने यह कदम उठाया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 November 2025 - 3:26 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

19 November 2025 - 12:52 PM
Photo of आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

19 November 2025 - 12:20 PM
Photo of नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

18 November 2025 - 7:18 PM
Photo of दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

18 November 2025 - 3:57 PM
Photo of आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

18 November 2025 - 1:35 PM
Photo of पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

18 November 2025 - 8:50 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

17 November 2025 - 12:48 PM
Photo of महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

16 November 2025 - 2:35 PM
Photo of बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, ‘लाड़ली बहनों’ की सराहना

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, ‘लाड़ली बहनों’ की सराहना

15 November 2025 - 3:12 PM
Photo of नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत 32 घायल

नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट सिर्फ हादसा, डीजीपी ने किया स्पष्ट, 9 लोगों की मौत 32 घायल

15 November 2025 - 11:47 AM
Back to top button