Bank Officer Embezzlement : महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के सीतासावंगी ग्राम स्थित केनरा बैंक की शाखा से 1 करोड़ 58 लाख 47 हजार रुपये की चोरी हुई थी, जिसे अब भंडारा पुलिस ने सुलझा लिया है. जांच में पता चला कि बैंक के सहायक प्रबंधक मयूर छबिलाल नेपाले ने यह चोरी आनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग और गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 1 करोड़ 7 लाख 1 हजार रुपये बरामद किए. आरोपी को न्यायालय में पेश कर 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया था. इसके बाद आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भंडारा जिले के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और केवल 3 घंटे में चोरी का पर्दाफाश कर दिया. चोरी के पैसे आरोपी ने अपने घर पर खड़ी कार में रखा हुआ था. पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है.

गेमिंग कर्ज चुकाने के लिए आरोपी ने चोरी की

भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने बताया कि आरोपी ने इस चोरी को कर्नाटक के हुबली जिले में हुई बैंक चोरी की तरह ही अंजाम दिया. उसने बैंक के स्ट्रांग रूम को अनलॉक किया, सीसीटीवी डिस्कनेक्ट कर दिया, डीवीआर निकाल लिया और तीन बैग में पैसे भरकर नागपुर अपने घर ले गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर ऑनलाइन गेमिंग के कारण लगभग 80 लाख रुपये का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने यह कदम उठाया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप