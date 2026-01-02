Bihar

तेज प्रताप यादव 6 महीने बाद राबड़ी देवी से मिले, मां के साथ काटा केक और किया इमोशनल पोस्ट

Tej Pratap Yadav :
तेज प्रताप यादव 6 महीने बाद राबड़ी देवी से मिले, मां के साथ काटा केक और किया इमोशनल पोस्ट

फटाफट पढ़ें:

  • तेज प्रताप 6 महीने बाद मां राबड़ी से मिले
  • मां के साथ केक काटा और उन्हें बधाई दी
  • सोशल मीडिया पर मां के लिए भावुक संदेश दिया
  • अनुष्का विवाद के कारण परिवार से दूरी बनी
  • लालू दिल्ली में, तेजस्वी बिहार से बाहर हैं

Tej Pratap Yadav : क्या तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के बीच जमी बर्फ पिघल रही हैं? दरअसल, घर से निकाले जाने के कई महीने बाद तेज प्रताप यादव बृहस्पतिवार को पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और मां के साथ केक काटा और मां को जन्मदिन की बधाई दी. इसके बाद तेज प्रताव यादव ने मां के लिए सोशल मीडिया पर भावुक संदेश भी साझा किया.

तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दो तस्वीरें साझा की. एक तस्वीर में मां के साथ केक काटते हुए दिख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर सालों पुरानी है, जिसमें वे काफी छोटे हैं. एक्स पर तेज प्रताप ने पोस्ट किया, जन्मदिन मुबारक हो, माँ. आप हमारे परिवार की आत्मा हैं. हर हंसी, हर प्रार्थना, हर उस पल के पीछे आप ही हैं जो घर जैसा लगता है. यह जिंदगी जो हम जीते हैं-गर्मजोशी भरी, प्यार से भरी हुई, यह सब आपकी वजह से है. आपने इसे तब भी संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है.

मां के लिए तेज प्रताप का भावुक संदेश

तेज प्रताप ने कहा कि मां आप मेरी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं. आपने कभी कुछ बदले की उम्मीद किए बिना हमेशा सब कुछ दिया, निस्वार्थ प्यार किया और उन हालात में भी मजबूती से खड़ी रहीं, जब कोई यह नहीं समझ सका कि यह सफर कितना कठिन था. कहा जाता है कि जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो वे मां के रूप में आते हैं और हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में आप हैं.

राबड़ी देवी के जन्मदिन पर मुलाकात

बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बृहस्पतिवार को अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगभग छह महीने बाद पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके घर पहुंचे. तेज प्रताप दिन में घर पहुंचे और अपनी मां के साथ बर्थडे केक काटते और उन्हें बधाई देते दिखे. यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवार में अंदरूनी मतभेदों के बाद उन्हें परिवार के घर से दूर रखा गया था. कई महीनों बाद यह मुलाकात हुई है.

अनुष्का विवाद के बाद परिवार से दूरी

तेज प्रताप यादव के परिवार से अलग होने की वजह अनुष्का यादव के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर उठा विवाद बताया गया था. जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार, दोनों से बाहर कर दिया था. लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए दिल्ली में हैं, जबकि तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं.

ये भी पढ़ें – हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

