Karan Panchal20 December 2025 - 3:25 PM
T20 World Cup 2026
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए Team India Squad, पाकिस्तान से इस दिन होगा सामना

T20 World Cup 2026 : BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में विश्व कप में उतरेगी। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल और जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है। ईशान किशन की भी वापसी हुई है।

यूएसए के खिलाफ होगी अभियान की शुरुआत

7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी शामिल हैं जो हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में खेले थे। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगी।

टीम इंडिया का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WC), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन।

पाकिस्तान से होगा सामना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को ग्रुप-ए में जगह मिली है, जिसमें उसके साथ यूएसए, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया की टीम शामिल है। 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मुकाबला खेलने के बाद टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया की टीम से खेलेगी। इसके बाद टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच जिसका सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला है जो 15 फरवरी को खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अपना आखिरी मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ खेलेगी।

सूर्यकुमार यादव ने इसलिए बनाई जगह

बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। भारत में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप सूर्यकुमार यादव के लिए टीम इंडिया के टी20 कप्तान के तौर पर आखिरी हो सकता है। वह पहले ही 35 साल के हो चुके हैं और पिछले एक साल से फॉर्म में नहीं हैं। लगभग 14 महीनों और 24 मैचों में खराब प्रदर्शन के बावजूद सूर्यकुमार सिर्फ इसलिए अपनी जगह बनाए हुए हैं क्योंकि वह कप्तान हैं।

