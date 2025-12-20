Delhi NCR

IGI Airport : दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्री ने लगाया पायलट पर मारपीट का आरोप, पूरी खबर पढ़े

IGI Airport : दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। जिसको लेकर पायलट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना सामने आने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने खेद जताया है। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक यात्री के साथ मारपीट हुई है। जिसको लेकर यात्री ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर बदसलूकी और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे वह लहूलुहान हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम अंकित दीवान है। यात्री ने दावा किया है कि वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। जिस दौरान उसके और पायलट के बीच विवाद हो गया।

यात्री ने सोशल मीडिया पर बताया सच

यात्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि, हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था, जिसको लेकर मुझे और मेरे परिवार को सिक्योरिटी चेक के लिए उस लाइन में जाने के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है। स्टाफ मेरे आगे लाइन ब्रेक कर रहा था। जब मैंने टोका तो कैप्टन वीरेंद्र नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि क्या आप अनपढ़ हैं और यह साइन नहीं पढ़ सकते जिस पर लिखा है कि ये एंट्री स्टाफ के लिए है।

जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई और पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे खून निकल आया। पायलट की शर्ट पर लगा खून भी मेरा ही है। पीड़ित यात्री का कहना है कि इस घटना ने उनकी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी और उनका परिवार, खासकर उनकी 7 साल की बेटी अब भी सदमे में है।

एअर इंडिया ने लिया एक्शन

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना की जानकारी मिली है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था। और उसका एक अन्य यात्री के साथ विवाद हुआ। हम पायलट के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। घटना सामने आने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर पायलट के व्यवहार पर खेद जताया है। एयरलाइन ने बताया कि आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, साथ ही मामले की जांच हो रही है।

