पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

Karan Panchal20 December 2025 - 12:14 PM
Punjab Agriculture
Punjab Agriculture : सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की है।

पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती

पूर्व में निर्धारित पंजीकरण शुल्क 10,000 रुपए था, जिसे अब केवल 1,000 रुपए कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से पूरे राज्य में उत्पादकों के लिए सहकारी समितियां बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

सहकारी नेटवर्क को मिलेगी मजबूती

यह किसान-हितैषी निर्णय छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे वे बिना भारी प्रारंभिक खर्च के मिलकर सहकारी समितियों का गठन कर सकेंगे। सहकारी आधार को विस्तार देने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्य भर में Milkfed पंजाब के सहकारी नेटवर्क को मजबूत किया जा सकेगा।

आर्थिक विकास में मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के तहत राज्य सरकार ने समावेशी विकास और किसान सशक्तिकरण को हमेशा प्राथमिकता दी है। यह निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता को दोबारा प्रदर्शित करता है कि सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को संगठित विपणन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में सहायता दी जाएगी।

गाय खरीदने के लिए लोन की सुविधा

इसके अलावा, यह कदम पंजाब के डेयरी क्षेत्र को भी मजबूत करेगा, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को गाय खरीदने के लिए लोन प्रदान कर रहा है, जिसमें अधिकतम 50% या 60,000 रुपये तक की राशि शामिल है। इस प्रगतिशील सुधार के साथ, पंजाब सरकार ने एक बार फिर राज्य में सहकारी आंदोलन को समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनाने की अपनी दृष्टि को प्रदर्शित किया है।

