Punjab

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

Ajay Yadav20 December 2025 - 10:41 AM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

फटाफट पढ़ें:

  • सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा बजट
  • जीवनजोत से बच्चों का रेस्क्यू
  • बाल विवाह पर समय रहते रोक
  • विधानसभा में संकेत भाषा लागू
  • महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर जन-हितैषी नीतियां लागू की जा रही हैं. बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2025 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान कई ऐतिहासिक पहलें की गई हैं. यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी.

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 6175 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है, जो सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जाल तैयार करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रोजेक्ट जीवनजोत

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से बाल भिक्षावृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है. इस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट जीवनजोत शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में हर माह के दूसरे सप्ताह विशेष छापेमारी की जाती है.

उन्होंने बताया कि बाल तस्करी रोकने और बाल भिक्षावृत्ति कराने में शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 लागू किया गया है, जिससे यह अभियान और अधिक सख्त व प्रभावी बना है. अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से रेस्क्यू कर उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं.

2025 में 64 मामलों पर लगी रोक

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है. वर्ष 2025 के दौरान 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं, उन्होंने कहा कि राज्य भर में नामित 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

विधानसभा में संकेत भाषा लागू

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. पिछले चार महीनों के दौरान 2385 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 404 बसों के चालान किए गए और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर 2 बसों को जब्त किया गया. उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है. इस पहल से बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे. इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर इम्पैनल किए गए हैं.

वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को सहायता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क तथा दिव्यांगजनों को आधे किराये पर यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हैं, जहां हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित आवास सहित पांच प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं. नवंबर 2025 तक 5121 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ लिया है.

आंगनवाड़ियों से सेनेटरी पैड वितरण

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है. हर महीने लगभग 1.20 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं. नवंबर 2025 तक इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए हैं.

कामकाजी महिला हॉस्टल बनेंगे

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 69,110 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. सरकार द्वारा 1.14 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 5 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा एक खुशहाल और सुरक्षित पंजाब का निर्माण किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 December 2025 - 10:41 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of “युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

“युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

20 December 2025 - 9:42 AM
Photo of पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

20 December 2025 - 9:16 AM
Photo of लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

19 December 2025 - 3:20 PM
Photo of लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

19 December 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

19 December 2025 - 11:57 AM
Photo of जालंधर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज

जालंधर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज

19 December 2025 - 11:34 AM
Photo of अमृतसर में तस्करी कार्टेल का भंडाफोड़, 4.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

अमृतसर में तस्करी कार्टेल का भंडाफोड़, 4.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

19 December 2025 - 11:33 AM
Photo of पंजाब में श्री गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम, ऐतिहासिक स्मारक और परंपरागत खेल-त्योहार सफलतापूर्वक आयोजित

पंजाब में श्री गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम, ऐतिहासिक स्मारक और परंपरागत खेल-त्योहार सफलतापूर्वक आयोजित

19 December 2025 - 11:15 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 292वें दिन, पंजाब पुलिस ने 51 नशा तस्करों को 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 500 ग्राम अफीम सहित किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 292वें दिन, पंजाब पुलिस ने 51 नशा तस्करों को 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 500 ग्राम अफीम सहित किया गिरफ्तार

19 December 2025 - 9:36 AM
Photo of पंजाब में घना कोहरा छाया, दृश्यता 30 मीटर और दिन का तापमान 2.1 डिग्री गिरा

पंजाब में घना कोहरा छाया, दृश्यता 30 मीटर और दिन का तापमान 2.1 डिग्री गिरा

19 December 2025 - 8:58 AM
Back to top button