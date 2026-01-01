विदेश

स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

Ajay Yadav1 January 2026 - 1:23 PM
2 minutes read
Switzerland Bar Bomb Blast :
स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

Switzerland Bar Bomb Blast : नए साल के मौके पर स्विटजरलैंड के क्रांस-मोंटाना शहर में एक बार में धमाका हुआ. धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए. स्विस पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. ये धमाका एक बार में हुआ है. स्विस पुलिस का कहना है कि ये धमाका स्विटजरलैंड के कैंस मोंटाना शहर में हुआ है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घायलों को अस्पताल ले जा रही है. ब्लास्ट के बाद इस बार में आग लग गई. इस आग में कई लोग फंस गए हैं. इन्हें स्विस पुलिस की रेस्क्यू टीम बार से बाहर निकाल रही है और अस्पताल भेज रही है.

भीड़भाड़ के बीच हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ थी. इसी दौरान धमाका हुआ. स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि धमाका क्रास-मोंटाना के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसॉर्ट में हुआ है. स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने एजेंसियों को बताया, “अज्ञात कारणों से धमाका हुआ है.”

धमाके में कई लोग घायल

उन्होंने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं और कई की मौत हुई है.” ये धमाका देर रात करीब 1:30 बजे ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ नाम के एक बार में हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, धमाके के समय लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. स्विस मीडिया में जारी तस्वीरों और वीडियो के अनुसार, धमाके के बाद बार की बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई और वहां चीख पुकार मच गई. पुलिस का कहना है कि धमाके का कारण अब तक अज्ञात है और माना जा रहा है कि ये वीडियो धमाके के तुरंत बाद सड़क किनारे से रिकॉर्ड किया गया है.

ब्रिटिश टूरिस्ट्स में लोकप्रिय

वहीं, क्रैन्स-मोंटाना वैलिस के स्विस क्षेत्र में स्थित एक अपमार्केट स्की रिज़ॉर्ट है. जो ब्रिटिश टूरिस्ट्स के बीच काफी लोकप्रिय है. जनवरी के अंत में यह रिज़ॉर्ट बड़े स्पीड स्कीइंग इवेंट, FIS वर्ल्ड कप, की मेजबानी करेगा. क्रैन्स मोंटाना स्विटजरलैंड की राजधानी बर्न से लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित है.

ये भी पढ़ें – मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने से 82 वर्षीय बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 January 2026 - 1:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

30 December 2025 - 5:44 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

30 December 2025 - 4:53 PM
Photo of शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

30 December 2025 - 4:24 PM
Photo of पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

30 December 2025 - 3:08 PM
Photo of यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

30 December 2025 - 1:47 PM
Photo of बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

30 December 2025 - 8:55 AM
Photo of मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

29 December 2025 - 4:54 PM
Photo of पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

28 December 2025 - 5:58 PM
Photo of चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

28 December 2025 - 4:58 PM
Photo of चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

28 December 2025 - 3:56 PM
Back to top button