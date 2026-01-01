Switzerland Bar Bomb Blast : नए साल के मौके पर स्विटजरलैंड के क्रांस-मोंटाना शहर में एक बार में धमाका हुआ. धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए. स्विस पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. ये धमाका एक बार में हुआ है. स्विस पुलिस का कहना है कि ये धमाका स्विटजरलैंड के कैंस मोंटाना शहर में हुआ है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घायलों को अस्पताल ले जा रही है. ब्लास्ट के बाद इस बार में आग लग गई. इस आग में कई लोग फंस गए हैं. इन्हें स्विस पुलिस की रेस्क्यू टीम बार से बाहर निकाल रही है और अस्पताल भेज रही है.

भीड़भाड़ के बीच हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ थी. इसी दौरान धमाका हुआ. स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि धमाका क्रास-मोंटाना के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसॉर्ट में हुआ है. स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने एजेंसियों को बताया, “अज्ञात कारणों से धमाका हुआ है.”

धमाके में कई लोग घायल

उन्होंने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं और कई की मौत हुई है.” ये धमाका देर रात करीब 1:30 बजे ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ नाम के एक बार में हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, धमाके के समय लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. स्विस मीडिया में जारी तस्वीरों और वीडियो के अनुसार, धमाके के बाद बार की बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई और वहां चीख पुकार मच गई. पुलिस का कहना है कि धमाके का कारण अब तक अज्ञात है और माना जा रहा है कि ये वीडियो धमाके के तुरंत बाद सड़क किनारे से रिकॉर्ड किया गया है.

ब्रिटिश टूरिस्ट्स में लोकप्रिय

वहीं, क्रैन्स-मोंटाना वैलिस के स्विस क्षेत्र में स्थित एक अपमार्केट स्की रिज़ॉर्ट है. जो ब्रिटिश टूरिस्ट्स के बीच काफी लोकप्रिय है. जनवरी के अंत में यह रिज़ॉर्ट बड़े स्पीड स्कीइंग इवेंट, FIS वर्ल्ड कप, की मेजबानी करेगा. क्रैन्स मोंटाना स्विटजरलैंड की राजधानी बर्न से लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित है.

