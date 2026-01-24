विदेश

शादी समारोह में फिदायीन हमला: ISI के एसेट नूर आलम समेत पांच की मौत

Ajay Yadav24 January 2026 - 8:26 AM
2 minutes read
Pakistan Suicide Attack :
शादी समारोह में फिदायीन हमला: ISI के एसेट नूर आलम समेत पांच की मौत

Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर से एक सनसनीखेज और हिंसक घटना सामने आई है. यहां शादी समारोह के दौरान नूर आलम महसूद के घर पर बड़ा फिदायीन हमला किया गया. नूर आलम महसूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का पूर्व आतंकी था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस हमले में नूर आलम महसूद समेत पांच लोगों की मौत हो चुकी है.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एसेट के घर पर हुए फिदायीन हमले का वीडियो शादी समारोह की रिकॉर्डिंग में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर शादी का जश्न चल रहा था, लोग नाच-गा रहे थे, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज के साथ एक कमरे में विस्फोट हो गया. धमाके के बाद मौके पर चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद सामने आई तस्वीरें और भी ज्यादा दर्दनाक थीं, जहां हर ओर क्षत-विक्षत लाशे बिखरे दिखाई दे रही थी.

टीटीपी से अलग होकर बना गुड तालिबान गुट

मिली जानकारी के अनुसार, साल 2016 में नूर आलम महसूद ने टीटीपी के ‘जज़्ब-ए-अज़्ब’ ऑपरेशन का विरोध करते हुए संगठन से नाता तोड़ लिया था और बाद में ISI के साथ जुड़ गया. इसके बाद ISI के निर्देश पर उसने डेरा इस्माइल खान में अपने साथ टीटीपी छोड़ चुके आतंकियों को मिलाकर एक निजी दस्ते का गठन किया, जिसे सेना और खुफिया एजेंसियों ने ‘शांति कमेटी’ का नाम दिया. इस समूह का मुख्य काम टीटीपी के आतंकियों से मुकाबला करना था. इसी वजह से इस गुट को पाकिस्तानी सेना और ISI’गुड तालिबान’ के नाम से भी संबोधित करती थीं.

टीटीपी की साजिश की आशंका

इस समय नूर आलम महसूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर में रह रहा था. उसके लड़ाके टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अभियानों में हिस्सा लेते थे. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर किया गया फिदायीन आत्मघाती हमला टीटीपी की साजिश हो सकता है.

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 January 2026 - 8:26 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Donald Trump Aircraft : डोनाल्ड ट्रंप के विमान में आई तकनीकी खराबी, कुछ देर बाद ही लौटना पड़ा वॉशिंगटन

Donald Trump Aircraft : डोनाल्ड ट्रंप के विमान में आई तकनीकी खराबी, कुछ देर बाद ही लौटना पड़ा वॉशिंगटन

21 January 2026 - 2:58 PM
Photo of भारत के पड़ोस पर ट्रंप की नजर!, ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए इस समझौते पर तिलमिलाया अमेरिका

भारत के पड़ोस पर ट्रंप की नजर!, ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए इस समझौते पर तिलमिलाया अमेरिका

21 January 2026 - 2:41 PM
Photo of Greenland Protest : ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर गाड़ा अमेरिकी झंडा, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल, यूरोपीय देश नाराज

Greenland Protest : ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर गाड़ा अमेरिकी झंडा, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल, यूरोपीय देश नाराज

20 January 2026 - 4:12 PM
Photo of अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 100 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, 30 से ज्यादा ट्रक फंसे

अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 100 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, 30 से ज्यादा ट्रक फंसे

20 January 2026 - 2:41 PM
Photo of स्पेन में भीषण रेल हादसा : हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत, कई घायल

स्पेन में भीषण रेल हादसा : हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत, कई घायल

19 January 2026 - 8:41 AM
Photo of Greenland Protest : ग्रीनलैंड में Trump के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में EU

Greenland Protest : ग्रीनलैंड में Trump के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में EU

18 January 2026 - 3:53 PM
Photo of ट्रंप की टैरिफ धमकी : EU सांसद व्यापार डील को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी

ट्रंप की टैरिफ धमकी : EU सांसद व्यापार डील को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी

18 January 2026 - 11:47 AM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या, कट्टरपंथी ने अलग तरीके से उतारा मौत के घाट

बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या, कट्टरपंथी ने अलग तरीके से उतारा मौत के घाट

17 January 2026 - 2:56 PM
Photo of Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

17 January 2026 - 12:38 PM
Photo of Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

16 January 2026 - 4:33 PM
Back to top button