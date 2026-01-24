Pakistan Suicide Attack : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर से एक सनसनीखेज और हिंसक घटना सामने आई है. यहां शादी समारोह के दौरान नूर आलम महसूद के घर पर बड़ा फिदायीन हमला किया गया. नूर आलम महसूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का पूर्व आतंकी था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस हमले में नूर आलम महसूद समेत पांच लोगों की मौत हो चुकी है.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एसेट के घर पर हुए फिदायीन हमले का वीडियो शादी समारोह की रिकॉर्डिंग में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर शादी का जश्न चल रहा था, लोग नाच-गा रहे थे, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज के साथ एक कमरे में विस्फोट हो गया. धमाके के बाद मौके पर चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद सामने आई तस्वीरें और भी ज्यादा दर्दनाक थीं, जहां हर ओर क्षत-विक्षत लाशे बिखरे दिखाई दे रही थी.

टीटीपी से अलग होकर बना गुड तालिबान गुट

मिली जानकारी के अनुसार, साल 2016 में नूर आलम महसूद ने टीटीपी के ‘जज़्ब-ए-अज़्ब’ ऑपरेशन का विरोध करते हुए संगठन से नाता तोड़ लिया था और बाद में ISI के साथ जुड़ गया. इसके बाद ISI के निर्देश पर उसने डेरा इस्माइल खान में अपने साथ टीटीपी छोड़ चुके आतंकियों को मिलाकर एक निजी दस्ते का गठन किया, जिसे सेना और खुफिया एजेंसियों ने ‘शांति कमेटी’ का नाम दिया. इस समूह का मुख्य काम टीटीपी के आतंकियों से मुकाबला करना था. इसी वजह से इस गुट को पाकिस्तानी सेना और ISI’गुड तालिबान’ के नाम से भी संबोधित करती थीं.

टीटीपी की साजिश की आशंका

इस समय नूर आलम महसूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर में रह रहा था. उसके लड़ाके टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अभियानों में हिस्सा लेते थे. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर किया गया फिदायीन आत्मघाती हमला टीटीपी की साजिश हो सकता है.

