Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख सामने आ गई है। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। कपाट खुलने की तारीख सामने आते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। भक्त अभी से यात्रा की प्लानिंग करने लगे हैं। अनुमान है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे।

पिछले साल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन इस बार तिथियों के शुभ संयोग को देखते हुए 11 दिन पहले 19 अप्रैल से ही यह शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए जाएंगे।

अक्षय तृतीया का पावन पर्व

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन पर्व से मानी जाती है। इस अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन और जरूरी नियम

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in, या फिर Tourist Care Uttarakhand ऐप या व्हाट्सऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्च 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आईडी- आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र और एक्टिव मोबाइल नंबर।

सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी मजबूत

चारधाम यात्रा को लेकर बदरी-केदार मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के दिन तय की जाएगी। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना और धार्मिक विधियों के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी।

