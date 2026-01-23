Uttarakhandधर्मराष्ट्रीय

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Karan Panchal23 January 2026 - 5:51 PM
1 minute read
Char Dham Yatra 2026
Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख सामने आ गई है। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। कपाट खुलने की तारीख सामने आते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। भक्त अभी से यात्रा की प्लानिंग करने लगे हैं। अनुमान है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे।

पिछले साल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन इस बार तिथियों के शुभ संयोग को देखते हुए 11 दिन पहले 19 अप्रैल से ही यह शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए जाएंगे।

अक्षय तृतीया का पावन पर्व

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन पर्व से मानी जाती है। इस अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन और जरूरी नियम

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in, या फिर Tourist Care Uttarakhand ऐप या व्हाट्सऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्च 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आईडी- आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र और एक्टिव मोबाइल नंबर।

सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी मजबूत

चारधाम यात्रा को लेकर बदरी-केदार मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के दिन तय की जाएगी। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना और धार्मिक विधियों के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 January 2026 - 5:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

23 January 2026 - 2:52 PM
Photo of केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

23 January 2026 - 1:13 PM
Photo of कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

23 January 2026 - 12:10 PM
Photo of Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

23 January 2026 - 11:32 AM
Photo of गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

23 January 2026 - 10:53 AM
Photo of ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

23 January 2026 - 10:13 AM
Photo of ED केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत, दो केसों में कोर्ट ने किया बरी

ED केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत, दो केसों में कोर्ट ने किया बरी

22 January 2026 - 7:37 PM
Photo of पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

22 January 2026 - 7:09 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

22 January 2026 - 3:37 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

22 January 2026 - 3:09 PM
Back to top button