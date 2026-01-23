Other Statesराष्ट्रीय

Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

Karan Panchal23 January 2026 - 2:52 PM
Vaishno Devi Yatra : अगर आप माता वैष्णों देवी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भक्तों के लिए वैष्णों देवी यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ठंड और बारिश का कहर जारी है।

जम्मू-कश्मीर में मौसम बिगड़ने की वजह से जनजीवन प्रभावित है। पहली बार जम्मू प्रांत में अधिक बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। बदलते मौसम का सबसे अधिक असर त्रिकुटा पहाड़ियों पर पड़ा है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जिसके चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है।

बारिश से भूस्खलन की आशंका

बता दें कि माता वैष्णो देवी भवन में रात से लगातार बारिश जारी थी, वहीं सुबह होते ही अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। नए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बारिश और बर्फबारी से त्रिकुटा पहाड़ियों के रास्ते पर फिसलन हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश से भूस्खलन की आशंका को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है।

मैदानी इलाकों में हो रही बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों तक जम्मू-कश्मीर में मौसम और बिगड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं आज मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, रुक-रुककर बारिश होने से कामगारों पर भी असर पड़ा है। पर्यटन स्थल पटनीटॉप में भी बर्फ जारी है। राजौरी, पूंछ के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी लगातार हिमपात हो रही है।

