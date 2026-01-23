PM Modi Kerala Visit : पीएम मोदी केरल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तीन अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन नई ट्रेनों से पर्यटन, व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा। बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल चुनाव से जुड़ी तारीखें सामने नहीं आई हैं।

इनमें नागरकोइल मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम-चारलपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें किफायती किराए पर बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और आराम प्रदान करती हैं। वहीं त्रिशूर-गुरुवायुर पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है।

केरल को भाजपा पर भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा गुजरात के एक शहर से शुरू हुई थी और इसी तरह, केरल में भी हमारी शुरुआत एक शहर से हुई है। मेरा मानना ​​है कि यह दिखाता है कि केरल के लोग बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं और उसी तरह हमसे जुड़ रहे हैं जैसे गुजरात एक समय जुड़ा था।

नई ऊर्जा और नई उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर उन्हें एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद नजर आ रही है। लोगों का उत्साह यह भरोसा दिलाता है कि केरल में बदलाव जरूर आएगा।

Thiruvananthapuram reflects the aspirations of a changing Kerala. The verdict in the recent corporation elections signals a shift in public mood across the state. Speaking at a BJP rally.@BJP4Keralam https://t.co/FtXRTNZYs0 — Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2026

लेफ्ट विचारधारा को ना पसंद आए बातें

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बातें यहां के लेफ्ट विचारधारा से जुड़े लोगों को शायद पसंद न आएं, लेकिन वे पूरी मजबूती के साथ तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने जनता के जोश की सराहना करते हुए कहा कि यही ऊर्जा केरल के भविष्य को नई दिशा दे सकती है।

पहली बार संभाली थी कमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1987 से पहले गुजरात में बीजेपी एक छोटी और सीमित प्रभाव वाली पार्टी थी। उस समय पार्टी की मौजूदगी बहुत कम मानी जाती थी। उन्होंने बताया कि 1987 में पहली बार बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम की कमान संभाली।

The development works being launched today will strengthen Kerala’s infrastructure, improve connectivity and create new opportunities for the people. Addressing a programme in Thiruvananthapuram.

https://t.co/bDRG9hDPhQ — Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2026

तिरुवनंतपुरम में मिली जीत

पीएम मोदी ने इसकी तुलना हाल ही में तिरुवनंतपुरम में मिली जीत से की। उन्होंने कहा कि इसके बाद गुजरात की जनता ने बीजेपी को लगातार सेवा का मौका दिया और पार्टी कई दशकों से लोगों के लिए काम करती आ रही है।

