School Bomb Threat : नोएडा और अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई। जिसके फौरन बाद पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ता) की टीमों को तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजा गया है।
फोरेंसिक डिपार्टमेंट टीम जांच में जुटी
नोएडा के नामी-गिरामी शिव नादर स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, विशेष टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद में कई स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। क्राइम ब्रांच की बम स्क्वॉड और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीमें जांच में जुटी हैं।
अफवाहों पर ध्यान न दें
अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जिन स्थानों पर चेकिंग की जा रही है, वहां पूर्णतः शांति व्यवस्था स्थापित है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की कड़ी अपील की गई है।
होशियारपुर के प्राइवेट स्कूलों को धमकी
वहीं बीते दिन पंजाब सीएम भगवंत मान को भी बम की धमकी मिली थी। मामले को गंभीरता को लेते हुए पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट पर है। मामले पर पुलिस की गहन जांच जारी है। वहीं होशियारपुर के प्राइवेट स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भेजने वाले ने ईमेल में लिखा कि सीएम भगवंत मान निशाने ते, दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर स्कूलों में होंगे धमाके। मेल में लिखा कि सीएम के प्रोग्राम में ब्लास्ट होगा।
सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता इंतजाम
बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने जानकारी पुलिस को दी। होशियारपुर के SSP संदीप कुमार मलिक ने कहा कि सभी एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा प्रोग्राम सुरक्षित और शांतिमय तरीके से होगा।
ये भी पढ़ें- Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप