Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

Bhojshala Puja Namaz : मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 8000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं।

आधुनिक तकनीक से कड़ी नज़र

ड्रोन व AI के माध्यम से चप्पे-चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ ही वाग्देवी की पूजा शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवन और पाठ सूर्यास्त तक किए जाएंगे। कानून व्यवस्था पुख्ता की गई है। स्थानीय पुलिस, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के 8 हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी, ड्रोन और AI तकनीक से कड़ी नज़र रखी जा रही है।

दोनों पक्षों का है अपना-अपना दावा

बता दें कि, धार जिला के भोजसाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा है। जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों का अपना-अपना दावा है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन को SC ने कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

