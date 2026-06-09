Weather Update : देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, परिस्थितियां मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी हिस्सों में मानसून के विस्तार के लिए अनुकूल बनी हुई हैं.

मौसम विभाग ने 9 जून को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, रायलसीमा, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना में अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है.

कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी

देश के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी आशंका है. इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान शामिल हैं.

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा की संभावना

वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान है. गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा के साथ कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पश्चिम और दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर

पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश का अनुमान है. वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.

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