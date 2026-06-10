Punjab News : राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 140वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 554 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं.

140वें दिन 275 व्यक्तियों की गिरफ्तारी

अभियान के 140वें दिन पुलिस टीमों ने 5 हथियार बरामद करते हुए 275 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 35,359 हो गई है. इसके अतिरिक्त 85 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 14 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 4 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया.

गैंगस्टरों की जानकारी साझा करें

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं.

465वें दिन 100 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 465वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 100 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 50 किलोग्राम भुक्की, 606 नशीली गोलियां तथा 1,900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. इसके साथ ही पिछले 465 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 67,484 हो गई है. नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 14 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित कर उपचार हेतु तैयार किया.

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