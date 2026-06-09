LPG Price Today : घरेलू रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल के दिनों में एक मानक 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की डिलीवरी लागत 1600 रुपये से अधिक पहुंच गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके चलते प्रति सिलेंडर करीब 700 रुपये की अंडर-रिकवरी हो रही है, जिसका भार सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठा रही हैं.

लागत और बिक्री कीमत के बीच बढ़ा अंतर

बाजार आधारित लागत और उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर ऐसे समय में बढ़ा है, जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसका एक प्रमुख कारण मिडिल ईस्ट से ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए शिपमेंट में आने वाली बाधाएं बताई गई हैं.

ऊर्जा आपूर्ति मार्ग बना चिंता का कारण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे भारत के आयात खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में 50:50 प्रोपेन-ब्यूटेन मिश्रण के लिए सऊदी अरामको का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 542.50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था. होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्यात प्रभावित होने के बाद अप्रैल में यह बढ़कर 775 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंच गया. जून में यह आंकड़ा और बढ़कर 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया. इस अवधि में LPG के दोनों प्रमुख घटकों की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई.

घरेलू LPG पर बढ़ी अंडर-रिकवरी

मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक कीमतों में लगातार वृद्धि का असर घरेलू LPG बिक्री पर पड़ रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक घरेलू LPG पर कुल अंडर-रिकवरी 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 41,338 करोड़ रुपये थी.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है.

घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपये महंगा

हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद रविवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 942 रुपये हो गया है. मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा खुदरा कीमत अब भी वास्तविक खरीद और आपूर्ति लागत से काफी कम है.

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