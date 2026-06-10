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पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आज आपके शहर में क्या है कीमत

Ajay Yadav10 June 2026 - 9:00 AM
2 minutes read
Petrol Diesel Price Today :
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आज आपके शहर में क्या है कीमत

Petrol Diesel Price Today : बुधवार, 10 जून को देश में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. इससे पहले सोमवार, 25 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी. गौरतलब है कि 15 मई से अब तक कीमतों में कुल बढ़ोतरी से ईंधन की लागत में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है.

भारत में ईंधन की कीमतें मई 2022 के बाद से अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर हैं. इससे पहले दो साल से ज्यादा समय तक कीमतें लगभग स्थिर रही थीं, सिवाय मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के. ऐसा इसलिए है क्योंकि हालिया बढ़ोतरी दो हफ्ते से भी कम समय में चौथी बार की गई थी. यह बढ़ोतरी पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल के बाद कीमतों में बदलाव को ग्राहकों तक पहुंचाने में हुई देरी के कारण की गई थी.

तीन महीने के संघर्ष से बढ़ी चिंता

पश्चिमी एशिया में युद्ध ने भारत सहित वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया. बीते तीन महीने से चल रहे इस संघर्ष के कारण भारत के कच्चे तेल के आयात का 40%, प्राकृतिक गैस का 65% और LPG आपूर्ति का 90% हिस्सा जो खाड़ी क्षेत्र के देशों से आता था बाधित हुआ.

कीमतें वापस लेने की मांग

इस बीच मंगलवार को कालाबुरगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन सेडम रोड स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर अन्नपूर्णा क्रॉस तक गया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आंदोलन के तहत व्यस्त चौराहे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी.

कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का निशाना

सभा को संबोधित करते हुए गेसकॉम (Gescom) के चेयरमैन प्रवीण पाटिल हरवल ने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब परिवारों पर बोझ बढ़ रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार से LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिना देरी किए कम करने की अपील की. ​​जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेणुका सिंगे और ज़िला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शकील अहमद सरदगी ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

ये भी पढ़ें – अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

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Ajay Yadav10 June 2026 - 9:00 AM
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