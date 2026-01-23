Operation Prahar : 72 घंटे तक चले ‘ऑपरेशन प्रहार’, जो ‘गैंगस्टरों के खिलाफ वार’ (Gangstran Te Vaar) के पहले चरण का हिस्सा था, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़े गए निर्णायक और कठोर अभियान में बड़ी सफलता रही। इस कार्रवाई से विदेश में बैठे गैंगस्टरों के समर्थन ढांचे को ध्वस्त किया गया।

“‘गैंगस्टरों के खिलाफ वार’ एक सतत अभियान है, जो तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा जब तक पंजाब गैंगस्टर मुक्त नहीं हो जाता,” पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने कहा।

नक्शाबद्ध स्थानों पर छापेमारी

मंगलवार को गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध घोषित करते हुए, DGP ने “ऑपरेशन प्रहार” नामक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान की शुरुआत की। राज्यभर में 2,000 से अधिक पुलिस टीमें, कुल 12,000 कर्मियों के साथ, विदेश स्थित 60 गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े पहचाने गए और नक्शाबद्ध स्थानों पर छापेमारी करने के लिए तैनात की गईं।

इतने लाख ड्रग राशि बरामद

तीन दिन की इस कार्रवाई के समग्र परिणाम साझा करते हुए, विशेष पुलिस महानिदेशक (विशेष DGP) कानून और व्यवस्था अरपित शुक्ला ने बताया कि पूरे राज्य में कुल 4,871 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 3,256 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से 69 हथियार, 6.5 किलो हेरोइन, 10.5 किलो अफीम, 5,092 नशीली गोलियां, 72 किलो अफीम की भूसी और 2.69 लाख रुपये की ड्रग राशि बरामद की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुलिस टीमों ने 80 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया और 25 को रोकथाम के लिए हिरासत में लिया।

गैंगस्टरों के खिलाफ वार अभियान

विशेष DGP ने कहा कि 72 घंटे लंबा यह ऑपरेशन उम्मीद से अधिक सफल रहा। “ऑपरेशन प्रहार एक सटीक और खुफिया-आधारित कार्रवाई थी, जो गैंगस्टरों के वित्तीय, संचार और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बना रही थी,” उन्होंने कहा, और दोहराया कि ‘गैंगस्टरों के खिलाफ वार’ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब गैंगस्टर मुक्त नहीं हो जाता।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए विशेष DGP अरपित शुक्ला ने कहा कि लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में टिप्स साझा कर सकते हैं। गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर ₹10 लाख तक नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

