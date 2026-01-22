Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर पंजाब सीएम भगवंत मान होशियारपुर में झंडा फहराने जाएंगे। उससे पहले ही उन्हें बम की धमकी मिली है। मामले को गंभीरता को लेते हुए पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट पर है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

प्राइवेट स्कूलों को भी मिली धमकी

वहीं होशियारपुर के प्राइवेट स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भेजने वाले ने ईमेल में लिखा कि सीएम भगवंत मान निशाने ते, दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर स्कूलों में होंगे धमाके। मेल में लिखा कि सीएम के प्रोग्राम में ब्लास्ट होगा।

सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता इंतजाम

बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने जानकारी पुलिस को दी। होशियारपुर के SSP संदीप कुमार मलिक ने कहा कि सभी एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा प्रोग्राम सुरक्षित और शांतिमय तरीके से होगा।

