Weather Update : पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। जिससे मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

कई जिलों में बारिश की चेतावनी

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 15, हरियाणा और राजस्थान के 6-6 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 kmph की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम बदलेगा।

हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चंबा, और लाहौल-स्पीति में आज बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 22 से 24 जनवरी तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। जिस कारण से पर्यटकों को मौसम का ध्यान रखते हुए आगामी यात्रा पर विचार करना चाहिए।

उत्तराखंड में झरना जमा

उत्तराखंड में पारा माइनस में चल रहा है, मौसम विभाग ने आज और कल बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली के वाण गांव में झरना जमा हुआ दिखाई दिया। वहीं लोग ज्यादा उंचाई पर यात्रा करने से बच रहे हैं। ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके, दरअसल पहाड़ी इलाकों में ज्यादा तर खतरा बादल फटना, चट्टानों का फिसलना आदि संभावनाएं बनी रहती हैं।

पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं। जिस कारण कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम के बिगड़ने के हालात हैं।

कोल्डवेव के बनेंगे हालात

पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम होता है। जिसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही पाला पड़ने और कोल्डवेव के हालात बन सकते हैं।

