फटाफट पढ़ें

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंचे

विधायक अंकित भारती को दी शुभकामनाएं

स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोले—कुछ नहीं कहना

बिहार का बदलाव यूपी में लाएगा नई लहर

सपा ने 2027 में बड़ी जीत का दावा किया

UP News : समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैदपुर विधायक अंकित भारती के विवाह उपरांत उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि “मै अपने विधायक अंकित भारती को शुभकामनाएं देने आया हूं, और हमारे साथ कई साथी भी बधाई देने पहुंचे हैं.

मैं कुछ नहीं कहना चाहता

गोरखपुर सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए. वहीं जब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि “जय श्री राम” और “जय बजरंगबली” का नारा दंगा करने का लाइसेंस बन गया है, तो धर्मेंद्र यादव ने जवाब दिया- स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता.

बिहार का बदलाव यूपी में नई लहर लाएगा

इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिससे ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होगी, उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक तेजी से पहुंचेगा और इंडिया गठबंधन के साथ-साथ समाजवादी पार्टी व हमारे नेता अखिलेश यादव के हाथों को और मजबूत करेगा.

बिहार में बदलाव यूपी में सपा की जीत तय

सपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, यह बात किसी से छिपी नहीं है, एनडीए की सभाओं में भीड़ नदारद है और कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं. वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बिहार में जो प्रचार अभियान शुरू किया है, उससे माहौल पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने दावा किया कि साल 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.

