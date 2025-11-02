Uttar Pradesh

रवि किशन को मिली धमकी पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले– सरकार दे पूरी सुरक्षा

Ajay Yadav2 November 2025 - 12:02 PM
2 minutes read
UP News :
रवि किशन को मिली धमकी पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले– सरकार दे पूरी सुरक्षा

फटाफट पढ़ें

  • सपा सांसद धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंचे
  • विधायक अंकित भारती को दी शुभकामनाएं
  • स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोले—कुछ नहीं कहना
  • बिहार का बदलाव यूपी में लाएगा नई लहर
  • सपा ने 2027 में बड़ी जीत का दावा किया

UP News : समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैदपुर विधायक अंकित भारती के विवाह उपरांत उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि “मै अपने विधायक अंकित भारती को शुभकामनाएं देने आया हूं, और हमारे साथ कई साथी भी बधाई देने पहुंचे हैं.

मैं कुछ नहीं कहना चाहता

गोरखपुर सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए. वहीं जब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि “जय श्री राम” और “जय बजरंगबली” का नारा दंगा करने का लाइसेंस बन गया है, तो धर्मेंद्र यादव ने जवाब दिया- स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता.

बिहार का बदलाव यूपी में नई लहर लाएगा

इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिससे ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होगी, उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक तेजी से पहुंचेगा और इंडिया गठबंधन के साथ-साथ समाजवादी पार्टी व हमारे नेता अखिलेश यादव के हाथों को और मजबूत करेगा.

बिहार में बदलाव यूपी में सपा की जीत तय

सपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, यह बात किसी से छिपी नहीं है, एनडीए की सभाओं में भीड़ नदारद है और कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं. वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बिहार में जो प्रचार अभियान शुरू किया है, उससे माहौल पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने दावा किया कि साल 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 November 2025 - 12:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा, सपा ने बताया राजनीतिक साजिश

सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा, सपा ने बताया राजनीतिक साजिश

2 November 2025 - 12:58 PM
Photo of सांसद रवि किशन को बिहार से मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर भगवान राम को लेकर अभद्र बातें

सांसद रवि किशन को बिहार से मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर भगवान राम को लेकर अभद्र बातें

1 November 2025 - 10:46 AM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर : यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार, तापमान में फिर आएगा उतार-चढ़ाव

चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर : यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार, तापमान में फिर आएगा उतार-चढ़ाव

1 November 2025 - 7:58 AM
Photo of जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

31 October 2025 - 5:33 PM
Photo of गन्ने का दाम बढ़ाने पर जयंत चौधरी ने योगी सरकार की सराहना, बोले- किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला

गन्ने का दाम बढ़ाने पर जयंत चौधरी ने योगी सरकार की सराहना, बोले- किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला

31 October 2025 - 11:51 AM
Photo of यूपी में प्रदूषण का स्तर घटा, मेरठ और नोएडा में राहत- लखनऊ की हवा सबसे साफ

यूपी में प्रदूषण का स्तर घटा, मेरठ और नोएडा में राहत- लखनऊ की हवा सबसे साफ

31 October 2025 - 7:58 AM
Photo of कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

30 October 2025 - 5:39 PM
Photo of मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

30 October 2025 - 9:35 AM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

29 October 2025 - 8:19 PM
Photo of बुंदेलखंड की धरती पर ‘बांदा गौरव सम्मान-संघर्ष से सफलता’, 16 नवंबर को होगा सितारों का महाकुंभ

बुंदेलखंड की धरती पर ‘बांदा गौरव सम्मान-संघर्ष से सफलता’, 16 नवंबर को होगा सितारों का महाकुंभ

29 October 2025 - 6:48 PM
Back to top button