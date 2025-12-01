BSF Foundation Day : देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है. बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने और सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी. यह बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है. बांग्लादेश की स्वतंत्रता में BSF की भूमिका इतिहास में दर्ज है. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ ने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिसके लिए जवानों को सम्मानित किया गया.

सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की वीरता और सतर्कता के कारण ही देशवासी आज सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर पाते हैं

तीनों सीमाओं पर देश की सुरक्षा में समर्पित

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बीएसएफ वह एकमात्र बल है जो थल, जल और गगन, तीनों सीमाओं पर देश की सुरक्षा में समर्पित है. हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे जल हो, थल हो या गगन, बीएसएफ का लक्ष्य हमेशा भारत की सुरक्षा रहा है, उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज 193 बटालियनों और 2.76 लाख से अधिक जवानों की ताकत के साथ बीएसएफ पाकिस्तान से सटी 2,279 किमी और बांग्लादेश से सटी 4,096 किमी लंबी सीमा की निगरानी और सुरक्षा कर रही है.

बीएसएफ कल्याण और आधुनिकीकरण

गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, अब तक 2,013 बहादुर बीएसएफ जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी है, उन्होंने कहा कि आने वाला साल बीएसएफ जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित होगा, अमित शाह ने बताया, “बीएसएफ और गृह विभाग अपने कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई पहल करेंगे. साथ ही, अगले साल बल के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि पांच सालों के भीतर इसे दुनिया का सबसे आधुनिक और सक्षम सीमा सुरक्षा बल बनाया जा सके.

