राष्ट्रीय

School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

Karan Panchal1 December 2025 - 7:05 PM
1 minute read
School Holidays
School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

School Holidays : दिसंबर महीने में बच्चों बल्ले-बल्ले होने वाली है। क्योंकि देश के कई राज्यों में ठंड, बारिश और चक्रवात के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियों दी गई है। माता-पिता और स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे अपने राज्य के शिक्षा विभाग की ताज़ा सूचनाओं पर नज़र रखें, क्योंकि मौसम के हिसाब से छुट्टियों में बदलाव भी हो सकता है।

पुडुचेरी में छुट्टी

गृह और शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवायम ने बताया कि चक्रवात दितवाह की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम में 1 दिसंबर 2025 को सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूल बंद रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर में लंबे विंटर ब्रेक

इस साल घाटी में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिक्षा विभाग ने तीन महीने तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है-

प्री-प्राइमरी: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026

क्लास 1–8: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026

क्लास 9–12: 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026

उत्तर प्रदेश और PM Shri स्कूलों में छुट्टियां

उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 12 दिन बंद रहेंगे। इस दौरान बच्चे क्रिसमस और नए साल का आनंद उठा सकेंगे। PM श्री स्कूलों में 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें- School Holidays : कल सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, CM ने कर दिया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 December 2025 - 7:05 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

1 December 2025 - 6:03 PM
Photo of जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

1 December 2025 - 3:17 PM
Photo of पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

1 December 2025 - 3:08 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

1 December 2025 - 12:18 PM
Photo of BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

1 December 2025 - 11:36 AM
Photo of एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

1 December 2025 - 11:04 AM
Photo of संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

1 December 2025 - 10:57 AM
Photo of SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

30 November 2025 - 7:35 PM
Back to top button