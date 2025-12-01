School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

School Holidays : दिसंबर महीने में बच्चों बल्ले-बल्ले होने वाली है। क्योंकि देश के कई राज्यों में ठंड, बारिश और चक्रवात के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियों दी गई है। माता-पिता और स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे अपने राज्य के शिक्षा विभाग की ताज़ा सूचनाओं पर नज़र रखें, क्योंकि मौसम के हिसाब से छुट्टियों में बदलाव भी हो सकता है।

पुडुचेरी में छुट्टी

गृह और शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवायम ने बताया कि चक्रवात दितवाह की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम में 1 दिसंबर 2025 को सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूल बंद रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर में लंबे विंटर ब्रेक

इस साल घाटी में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिक्षा विभाग ने तीन महीने तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है-

प्री-प्राइमरी: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026

क्लास 1–8: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026

क्लास 9–12: 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026

उत्तर प्रदेश और PM Shri स्कूलों में छुट्टियां

उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 12 दिन बंद रहेंगे। इस दौरान बच्चे क्रिसमस और नए साल का आनंद उठा सकेंगे। PM श्री स्कूलों में 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

