School Holidays : कल सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, CM ने कर दिया ऐलान

School Holidays : एक बार फिर से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों की मौज हो गई है। सर्दी के मौसम में तो स्कूल छुट्टी होने पर मज़ा दोगुना हो जाता है। बता दें कि हरियाणा सीएम नायब सैनी ने आधिकारिक रूप से सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव के चलते 21 हजार छात्रों के साथ केशव पार्क में एक साथ एक मिनट के लिए वैश्विक गीता का पाठ किया गया है। इसी के चलते कल पूरे राज्य में स्कूलों में छुट्टी रहेगी और कोई भी स्कूल नहीं खुले रहेंगे।

ज्योतिसर तीर्थ का दौरा कर माथा टेका

कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव भी उपस्थित हुए और उन्होंने महोत्सव में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सीएम नायब सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर तीर्थ का दौरा कर माथा टेका, गीता का पूजन किया और हवन-यज्ञ में आहुति दी।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कल मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी रहेगी, ताकि विद्यार्थी और परिवार भी महोत्सव में भाग ले सके।

