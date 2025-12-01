Dharmendra Prarthana Sabha : अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड से कई दिग्गज कलाकार पहुंचे। सभी ने धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरन सोनु निगम ने अपने सुरों से अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सनी देओल-बॉबी देयोल भावुक हो गए।

एक युग का अंत

बता दें कि धर्मेंद्र लंबे समय से बिमार चल रहे थे। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ समय बाद तबीयत में सुधार होने पर उन्हें घर लाया गया, जहां कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक है। यह एक निधन नहीं हुआ एक युग का अंत हुआ है।

सोनू निगम का म्यूजिकल ट्रिब्यूट

सोनू निगम ‘पल पल दिल के पास’, ‘अपने तो अपने होते हैं’, ‘रो लेने दे’ और ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ जैसे गाने गा कर धर्मेंद्र को याद किया साथ ही उनके बैकग्राउंड में प्रोजेक्टर पर धर्मेंद्र के परिवार संग यादगार लम्हों की तस्वीरें चलाई जा रही थीं। प्रार्थना सभा में ग्राउंड भरा हुआ था।

देओल भाइयों ने सोनु को लगाया गले

सोनू निगम के नगमों के बाद सनी और बॉबी देओल भावुक हो गए। सोनू ने दोनों भाइयों को गले लगा कर हिम्मत दी। जिसके बाद देओल भाइयों ने सोनू को उनके गाने के लिए धन्यवाद दिया। बता दें धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में सलमान, शाहरूख, माधुरी , जैकी श्रॉफ जैसे और भी कई अन्य सेलेब्स शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

