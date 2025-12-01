राष्ट्रीय

Winter Session 2025
जगदीप धनखड़ को लेकर चितिंत हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

Winter Session 2025 : संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरु होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हाल के चुनावों में मिली हार की निराशा से बाहर आकर सदन में मजबूत मुद्दे उठाने चाहिए। अगर विपक्ष चाहे तो वह उन्हें सुझाव देने के लिए तैयार हैं कि कैसे बेहतर काम किया जाए।

हार-जीत का मैदान नहीं संसद

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र हार या जीत का मैदान नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी के सांसदों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां नाटक नहीं, बल्कि काम और नीति पर ध्यान देना चाहिए।

जगदीप धनखड़ को लेकर बोले खड़गे

इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनका अभिवादन किया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभापति का अभिवादन किया और पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ को अलविदा कहने का मौका नहीं मिला।

जेपी नड्डा ने किया पलटवार

इस पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार से बहुत तकलीफ हुई है और इसे डॉक्टर को बताना चाहिए।

ये भी पढ़ें- PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

