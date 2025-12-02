राष्ट्रीय

संचार साथी ऐप : यूजर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, सरकार ने किया स्पष्ट

Ajay Yadav2 December 2025 - 3:23 PM
2 minutes read
Sanchar Saathi :
संचार साथी ऐप : यूजर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, सरकार ने किया स्पष्ट

Sanchar Saathi : संचार साथी ऐप को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि “यदि आप संचार साथी ऐप नहीं चाहते हैं तो इसे डिलीट कर सकते हैं. यह पूरी तरह वैकल्पिक है. हमारा उद्देश्य केवल इसे सभी तक पहुँचाना है. इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं, यह पूरी तरह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है.” दरअसल, हाल ही में यह खबरें सामने आई थीं कि नए फोन में यह ऐप अनिवार्य होगा और यूजर इसे डिलीट नहीं कर सकते.

यूजर्स कर सकते हैं डिलीट

केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐप संचार साथी को 90 दिनों के भीतर सभी फोन्स में इंस्टॉल करें और यह सुनिश्चित करें कि यूजर्स इसे खुद से डिलीट या अनइंस्टॉल न कर सकें. इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसे असंवैधानिक और जनता के अधिकार का हनन बताते हुए विरोध किया. अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूजर्स चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं और यह पूरी तरह वैकल्पिक है.

संचार साथी ऐप से साइबर सुरक्षा में मदद

वहीं, सरकार का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य संचार साथी ऐप के जरिए लोगों को फर्जी मोबाइल कनेक्शन की शिकायत दर्ज करने, फोन चोरी या गुम होने की रिपोर्ट करने जैसी सुविधाएं सरल बनाना था. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह ऐप उपयोगी साबित हो रही है और आम जनता के साथ‑साथ सरकार के लिए भी मददगार है. संदिग्ध IMEI नंबर की रिपोर्ट करने में भी यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पुलिस को जांच में आसानी होती है.

पुराने फोन्स पर ऐप अपडेट और रिपोर्टिंग जरूरी

मौजूदा डिवाइस के लिए कहा गया है कि भारत में पहले से बनी और बिक्री चैनलों में मौजूद मोबाइल डिवाइस पर, निर्माता और आयातक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप लागू करेंगे. इसके साथ ही, सभी मोबाइल निर्माताओं और आयातकों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के 120 दिनों के भीतर दूरसंचार विभाग को कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 December 2025 - 3:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पलाश मुच्छल ने फैन्स को दी गुड न्यूज, स्मृति मंधाना संग इस दिन रचाएंगे शादी

पलाश मुच्छल ने फैन्स को दी गुड न्यूज, स्मृति मंधाना संग इस दिन रचाएंगे शादी

2 December 2025 - 3:07 PM
Photo of पूर्व ASI चीफ केके मुहम्मद का बयान, ‘मुस्लिम ज्ञानवापी पर दावा छोड़ें, हिंदू नई मांग न उठाएं’

पूर्व ASI चीफ केके मुहम्मद का बयान, ‘मुस्लिम ज्ञानवापी पर दावा छोड़ें, हिंदू नई मांग न उठाएं’

2 December 2025 - 1:12 PM
Photo of School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

1 December 2025 - 7:05 PM
Photo of Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

1 December 2025 - 6:03 PM
Photo of जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

1 December 2025 - 3:17 PM
Photo of पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

1 December 2025 - 3:08 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

1 December 2025 - 12:18 PM
Photo of BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

1 December 2025 - 11:36 AM
Back to top button