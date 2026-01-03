Rajasthan

स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

Karan Panchal3 January 2026 - 2:17 PM
Rajasthan News : राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में अब छात्र-छात्राएं प्रतिदिन अखबार पढ़ेंगे। सरकार का मकसद छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है।

अखबर पढ़ने से छात्रों की जनरल नॉलेज में काफी सुधार होगा और देश विदेश के हाल से अवगत होने की क्षमता बढ़ेगी। इस संबंध में 31 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। स्टूडेंट्स मॉर्निंग असेंबली में मिनिमम 10 मिनट तक न्यूजपेपर रीडिंग करेंगे।

पांच नए शब्द खोजें और उनका अर्थ समझाएं

अखबारों के सब्सक्रिप्शन का खर्च राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर उठाएगी। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे प्रतिदिन अखबारों से पांच नए शब्द खोजें और छात्रों को उनके अर्थ समझाएं। सुबह की असेंबली के दौरान, एक राष्ट्रीय स्तर का अंग्रेजी अखबार और एक हिंदी अखबार जोर से पढ़ा जाएगा।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और इंग्लिश-मीडियम स्कूलों को कम से कम दो अखबार- हिंदी और एक इंग्लिश- सब्सक्राइब करने होंगे। वहीं, सरकारी अपर प्राइमरी स्कूलों को कम से कम दो हिंदी अखबार।

प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

अखबार को स्टूडेंट्स के क्लास के हिसाब से बांटना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल से जुड़ी प्रमुख खबरों को पढ़ने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही, यह उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगा।

