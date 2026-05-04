Rajasthan

Rajasthan News : कार-स्कूटी की टक्कर में 3 युवकों की मौत:2 लोग घायल, रेलिंग तोड़कर 40 फीट नीचे गिरीं गाड़ियां

Karan Panchal4 May 2026 - 3:44 PM
1 minute read
Rajasthan News
Rajasthan News : कार-स्कूटी की टक्कर में 3 युवकों की मौत:2 लोग घायल, रेलिंग तोड़कर 40 फीट नीचे गिरीं गाड़ियां

Rajasthan News : उदयपुर में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें इनोवा क्रिस्टा और स्कूटी की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहन ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 40 फीट नीचे जा गिरे। इस हादसे में स्कूटी सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

दोनों वाहन अनियंत्रित होकर…

यह घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार, स्कूटी पर सवार तीनों युवक एक शादी समारोह में कैटरिंग का काम खत्म कर देर रात करीब 1:30 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान एकलिंगपुरा चौराहे से प्रतापनगर की ओर आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कूटी कार के नीचे फंस गई और दोनों वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गए।

प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार तेज

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रतापनगर थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार काफी अधिक होने की बात सामने आई है। मृतकों की पहचान अर्जुन सिंह और सौरभ के रूप में हुई है, जबकि तीसरे युवक की शिनाख्त की जा रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

ये भी पढ़ें- कैथल में 17 वर्षीय लड़की का रास्ता रोककर छेड़खानी, मां की शिकायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 May 2026 - 3:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जयपुर में आंधी-बारिश का कहर: सड़क पर गिरे बिजली के तार से करंट लगने पर बाइक सवार की मौत

जयपुर में आंधी-बारिश का कहर: सड़क पर गिरे बिजली के तार से करंट लगने पर बाइक सवार की मौत

3 May 2026 - 1:32 PM
Photo of कोटा के सिटी मॉल में भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

कोटा के सिटी मॉल में भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

29 April 2026 - 5:11 PM
Photo of राजस्थान में 90 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 176 किलो नशीला पदार्थ बरामद, 6 गिरफ्तार

राजस्थान में 90 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 176 किलो नशीला पदार्थ बरामद, 6 गिरफ्तार

29 April 2026 - 2:26 PM
Photo of ईरान-इजरायल तनाव का असर: राजस्थान में तांबा, मेवा और कपड़ों के दाम बढ़े

ईरान-इजरायल तनाव का असर: राजस्थान में तांबा, मेवा और कपड़ों के दाम बढ़े

27 April 2026 - 12:02 PM
Photo of भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे जयपुर, राजस्थान का पहला दौरा, पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे जयपुर, राजस्थान का पहला दौरा, पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

27 April 2026 - 11:52 AM
Photo of धौलपुर में दर्दनाक हादसा, पार्वती नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

धौलपुर में दर्दनाक हादसा, पार्वती नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

26 April 2026 - 4:57 PM
Photo of राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

24 April 2026 - 3:28 PM
Photo of बोलेरो और डंपर की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत

बोलेरो और डंपर की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत

24 April 2026 - 3:22 PM
Photo of सिरोही में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या की

सिरोही में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या की

24 April 2026 - 9:04 AM
Photo of कनाडा में राजस्थान के युवक की मौत, 10 दिन बाद भी नहीं पहुंचा शव; परिवार ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

कनाडा में राजस्थान के युवक की मौत, 10 दिन बाद भी नहीं पहुंचा शव; परिवार ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

22 April 2026 - 11:44 AM
Back to top button