राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

Ajay Yadav12 December 2025 - 3:36 PM
2 minutes read
Rakesh Tikait News :
राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

फटाफट पढ़ें:

  • टिकैत ने बढ़ती आबादी को चुनौती बताया
  • उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की
  • बिना नीति रोजगार और शिक्षा प्रभावित होंगे
  • सरकारों पर केवल बयानबाजी का आरोप लगाया
  • मुद्दे को राष्ट्रीय महत्व देने की अपील की

Rakesh Tikait News : भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि भारत को तेजी से बढ़ रही आबादी की चुनौती को गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा आने वाले दशकों में हालात कठिन हो सकते हैं. टिकैत ने जोर देकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आवश्यक है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

राकेश टिकैत ने कहा, “देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए. सरकार को इसे गंभीरता से लेकर लागू करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अगले 100 वर्षों में देश की स्थिति क्या होगी? क्या यह केवल मजदूरों का देश बन जाएगा? सरकारों ने इस मुद्दे पर अपने कर्तव्यों की अनदेखी की है”

टिकैत ने बढ़ती आबादी को गंभीर खतरा बताया

किसान नेता राकेश टिकैत का मानना है कि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक, हर क्षेत्र में जनसंख्या का असर दिख रहा है. उनकी दलील है कि अगर अभी कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो आने वाले वक्त में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन जैसे बुनियादी मुद्दे और गंभीर हो जाएंगे.

बढ़ती आबादी से किसानों पर दबाव

राकेश टिकैत ने पिछले कई सालों की सरकारों पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केवल बयानबाजी हुई है, लेकिन जमीन पर कोई प्रभावी निति नहीं हुई, उन्होंने कहा कि किसानों पर पहले ही महंगाई, खेती की लागत और बाजार की अनिश्चितताओं का बोझ है. ऐसे में बढ़ती आबादी से दबाव और बढ़ेगा.

राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीति लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए. उन्होंने कहा कि चीन और कई देशों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त नीति बनाई है, इसलिए भारत को भी ठोस कदम उठाने चाहिए.

