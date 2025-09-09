फटाफट पढ़ें

राज कुंद्रा को धोखाधड़ी में EOW का समन मिला

शिल्पा-राज पर देश छोड़ने पर रोक लगी

दीपक कोठारी ने FIR दर्ज कराई

निवेश राशि निजी कामों में इस्तेमाल हुई

कंपनी पर दिवालियापन केस चल रहा है

Shilpa Shetty And Raj Kundra : शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा फिर से विवादों में फंसे हैं. उन्हें 60 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने समन भेजा है. शुरुआत में दोनों को 10 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राज कुंद्रा ने 15 सितंबर तक की मोहलत मांगी थी. अब उन्हें 15 सितंबर को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होना होगा.

इस बीच, शिल्पा और उनके पति राज के खिलाफ देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है. पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए तलब किया है. लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी ने शिल्पा और राज के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है.

निवेश राशि निजी कामों में इस्तेमाल हुई

कोठारी ने आरोप लगाया है कि साल 2015 और 2023 के बीच उन्होंने शेट्टी और कुंद्रा द्वारा प्रवर्तित (Best Deal TV Pvt. Ltd.) में 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था. कपल पर आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी काम के लिए उपयोग किया और आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है. शिकायतकर्ता का कहना है कि शुरूआत में यह पैसा लोन के रूप में लिया गया था, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाया गया.

कंपनी पर दिवालियापन केस चल रहा है

दीपक ने बताया कि उन्हें मीटिंग में आश्वासन दिया गया था कि तय समय में 12% सालाना ब्याज के साथ पैसे वापस कर दिए जाएंगे. साल 2016 में शिल्पा ने लिखित गारंटी भी दी थी. लेकिन कुछ समय बाद शिल्पा ने खुद इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया. बाद में पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का दिवालियापन केस चल रहा है.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप