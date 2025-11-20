Raigad Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। ताम्हिनी घाट इलाके में एक एसयूवी 400 फुट गहरी खाई में गिर गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लापता हैं। पुलिस टीम स्थानीय नागरिकों की सहायता से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।

ड्रोन से लापता लोगों की खोज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर निवृत्ति बोराडे ने बताया कि, ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल खो गया होगा, जिससे गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। बहरहाल हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। इलाके में आधुनिक ड्रोन की मदद से लापता लोगों को खोजा जा रहा है। की गई जांच में चार लाशें मिली है।

घूमने गए थे पर्यटक

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 से 22 साल की उम्र के ये सभी पीड़ित सोमवार देर शाम पुणे से थार एसयूवी में सवार होकर निकले थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कोंकण घूमने गए कुछ पर्यटकों का बुधवार तक कोई संपर्क नहीं हो रहा था। इसलिए इन लोगों ने बुधवार को मानगांव पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी जानकारी दी।

