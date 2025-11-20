Other States

रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, 400 फुट गहरी खाई में गिरी SUV, 4 की मौत, दो लापता

Karan Panchal20 November 2025 - 5:21 PM
1 minute read
Raigad Accident
रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, 400 फुट गहरी खाई में गिरी SUV, 4 की मौत, दो लापता

Raigad Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। ताम्हिनी घाट इलाके में एक एसयूवी 400 फुट गहरी खाई में गिर गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लापता हैं। पुलिस टीम स्थानीय नागरिकों की सहायता से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।

ड्रोन से लापता लोगों की खोज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर निवृत्ति बोराडे ने बताया कि, ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल खो गया होगा, जिससे गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। बहरहाल हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। इलाके में आधुनिक ड्रोन की मदद से लापता लोगों को खोजा जा रहा है। की गई जांच में चार लाशें मिली है।

घूमने गए थे पर्यटक

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 से 22 साल की उम्र के ये सभी पीड़ित सोमवार देर शाम पुणे से थार एसयूवी में सवार होकर निकले थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कोंकण घूमने गए कुछ पर्यटकों का बुधवार तक कोई संपर्क नहीं हो रहा था। इसलिए इन लोगों ने बुधवार को मानगांव पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें- नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 November 2025 - 5:21 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ना हाथ उठाया, ना वार किया, टीचर ने ऐसे ले ली मासूम छात्रा की जान

ना हाथ उठाया, ना वार किया, टीचर ने ऐसे ले ली मासूम छात्रा की जान

20 November 2025 - 5:00 PM
Photo of अधिकारी ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान भरने के लिए 1.58 करोड़ रुपये अपने ही बैंक से उड़ाए

अधिकारी ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान भरने के लिए 1.58 करोड़ रुपये अपने ही बैंक से उड़ाए

20 November 2025 - 3:26 PM
Photo of महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

19 November 2025 - 12:52 PM
Photo of आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

19 November 2025 - 12:20 PM
Photo of नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

18 November 2025 - 7:18 PM
Photo of दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

18 November 2025 - 3:57 PM
Photo of आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

18 November 2025 - 1:35 PM
Photo of पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

18 November 2025 - 8:50 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

जम्मू-कश्मीर PDP ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, देश को एकता के मार्ग पर चलने की दी सलाह

17 November 2025 - 12:48 PM
Photo of महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

महाराष्ट्र में मनसे ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, माफी और माफीनामा लिया

16 November 2025 - 2:35 PM
Back to top button