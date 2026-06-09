Punjab News : पंजाब को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता में, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक सीमा पार अवैध हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अफगान नागरिक भी शामिल है तथा उनके कब्जे से आठ उन्नत पिस्तौल बरामद की गई हैं, ऐसा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने सोमवार को यहां कहा.

गिरफ्तार लोगों की पहचान इस्माइलखेल तौहीद (30), अफगानिस्तान निवासी, वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र में रह रहा. मंगजीत सिंह (20) और शमशेर सिंह (26), दोनों गांव फतेहाबाद, तरन तारन निवासी और गुरलाल सिंह (42), गांव राजाताल, अमृतसर निवासी के रूप में हुई है. बरामद पिस्तौलों में एक .30 बोर बेरेटा, चार 9MM ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं, साथ ही सात जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस टीमों ने उनका एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है.

आरोपी विदेशी आधारित तस्कर के संपर्क में थे

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी कथित रूप से एक विदेशी आधारित तस्कर के संपर्क में थे, जो छिपे हुए ड्रॉप स्थानों के माध्यम से अवैध हथियारों की खेप भेजता था, उन्होंने कहा कि बरामद हथियार कथित रूप से आपराधिक तत्वों को आगे वितरण के लिए दिए जा रहे थे.

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों की पहचान करने, अन्य सहयोगियों का पता लगाने तथा आगे की बरामदगी और गिरफ्तारियों के लिए जांच जारी है.

विदेशी तस्करी नेटवर्क की जांच में बड़ा खुलासा

संचालन संबंधी विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने आरोपी मंगजीत सिंह और शमशेर सिंह को पकड़ा और तीन अवैध पिस्तौल तथा सात जिंदा कारतूस बरामद किए.

विदेश आधारित तस्करी नेटवर्क की व्यापक जांच के बाद, पुलिस ने एक अन्य आरोपी गुरलाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी के दौरान तीन और पिस्तौल बरामद किए गए, उन्होंने कहा कि गुरलाल सिंह की पूछताछ के आधार पर बताए गए स्थान से दो और पिस्तौल बरामद किए गए.

दोनों आरोपी एक ही गांव के निवासी निकले

सीपी ने कहा कि जांच के दौरान दिए गए खुलासों के आधार पर पुलिस ने एक अन्य सहयोगी इस्माइलखेल तौहीद को भी गिरफ्तार किया, जो ड्राई फ्रूट व्यवसाय की आड़ में हवाला नेटवर्क चला रहा था और अवैध हथियार तस्करी रैकेट से जुड़े वित्तीय लेनदेन को सुगम बना रहा था.

उन्होंने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी मंगजीत सिंह और शमशेर सिंह एक ही गांव के निवासी हैं और संयुक्त रूप से अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क में शामिल थे. यह भी स्थापित हुआ है कि आरोपी मंगजीत सिंह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी पुलिस थाना सुल्तानविंड, अमृतसर में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले एफआईआर नंबर 168 दिनांक 04-06-2026 धारा 25 और 25(7) आर्म्स एक्ट थाना इस्लामाबाद में और एफआईआर नंबर 162 दिनांक 05-06-2026 धारा 25, 25(8) और 29 आर्म्स एक्ट थाना गेट हकीमा में दर्ज किए गए हैं.

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