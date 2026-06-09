Biharराज्य

कोचिंग विवाद में रोशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज

Ajay Yadav9 June 2026 - 2:17 PM
2 minutes read
Bihar News :
कोचिंग विवाद में रोशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज

Bihar News : पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और उसके बाद हुई फायरिंग के मामले में कोर्ट से एक तरफ फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को राहत मिली है, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. पटना सिविल कोर्ट ने जहां खान सर की संभावित गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, वहीं रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी.

सोमवार को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश के समक्ष हुई, जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने करीब एक घंटे तक अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. बचाव पक्ष की ओर से रोशन आनंद के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का घटना से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. वहीं अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया.

मुसल्लहपुर हाट में झड़प और फायरिंग

सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए रोशन आनंद की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई.

यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट क्षेत्र का है, जहां खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय के बाहर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. आरोप है कि वहां मारपीट, हंगामा और फायरिंग जैसी घटनाएं हुईं, जिसमें एक निजी सुरक्षा कर्मी घायल हो गया था. इस घटना के बाद शहर के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव सार्वजनिक रूप से सामने आ गया.

FIR में उकसावे और हमले का आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रोशन आनंद के कथित उकसावे पर उनके समर्थकों ने संस्थान परिसर और आसपास हमला किया तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे साजिश करार दिया है.

उधर, फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिससे पुलिस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती.

ये भी पढ़ें – अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 June 2026 - 2:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

9 June 2026 - 1:08 PM
Photo of अमृतसर में हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

9 June 2026 - 11:26 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 139वें दिन: पंजाब पुलिस ने 469 स्थानों पर छापेमारी, 263 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 139वें दिन: पंजाब पुलिस ने 469 स्थानों पर छापेमारी, 263 गिरफ्तार

9 June 2026 - 10:56 AM
Photo of नशामुक्त पंजाब के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, युवाओं और बुजुर्गों पर विशेष फोकस

नशामुक्त पंजाब के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, युवाओं और बुजुर्गों पर विशेष फोकस

9 June 2026 - 10:24 AM
Photo of पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

9 June 2026 - 9:32 AM
Photo of ‘मिशन रोजगार’ को मिली नई रफ्तार: CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता को बताया नौकरी का एकमात्र आधार

‘मिशन रोजगार’ को मिली नई रफ्तार: CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता को बताया नौकरी का एकमात्र आधार

9 June 2026 - 7:37 AM
Photo of खान सर हुए फरार, SIT की ताबड़तोड़ छापेमारी, कुछ दिनों पहले ही लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका

खान सर हुए फरार, SIT की ताबड़तोड़ छापेमारी, कुछ दिनों पहले ही लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका

8 June 2026 - 7:08 PM
Photo of पत्नी को छोड़ सास से कोर्ट मैरिज, सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद दोनों फरार

पत्नी को छोड़ सास से कोर्ट मैरिज, सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद दोनों फरार

8 June 2026 - 3:14 PM
Photo of फायर सेफ्टी नियमों पर घिरा Khan Sir का कोचिंग और अस्पताल, अग्निशमन विभाग ने जारी किया नोटिस

फायर सेफ्टी नियमों पर घिरा Khan Sir का कोचिंग और अस्पताल, अग्निशमन विभाग ने जारी किया नोटिस

8 June 2026 - 3:10 PM
Photo of ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

8 June 2026 - 1:38 PM
Back to top button