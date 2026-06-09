Jaipur News : राजस्थान की राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में मंगलवार दोपहर एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और अंदर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

#WATCH जयपुर, राजस्थान: खो-नागोरियान इलाके में एक घर से चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।



इस पर जयपुर कलेक्टर संदीप नायक ने कहा, "इस क्षेत्र में आग लगी थी। हमारी दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची थी और इन्होंने आग पर काबू पा लिया है। कुछ… pic.twitter.com/FWyUcQtj1D — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026

बारूद और पटाखों में धमाकों से हालात बिगड़े

बताया जा रहा है कि यह एक पटाखा निर्माण इकाई है, ऐसे में आग लगने के बाद अंदर रखे बारूद और तैयार पटाखों में कई धमाके भी हुए, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए. लगातार हो रहे विस्फोटों और घने धुएं के कारण बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतें आईं और टीमों को परिसर के भीतर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

आग लगते ही लोग भागे

वहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगते ही आसपास के लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया गया.

हादसे में 3 श्रमिकों की मौत

इस हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. आग और मलबे की स्थिति को देखते हुए इलाके में दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देता रहा.

दमकल विभाग ने कई गाड़ियों की मदद से लंबे प्रयास के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

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