Rajasthanराज्य

जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 की मौत, कई झुलसे और फंसे

Ajay Yadav9 June 2026 - 2:48 PM
1 minute read
Jaipur News :
जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 की मौत, कई झुलसे और फंसे

Jaipur News : राजस्थान की राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में मंगलवार दोपहर एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और अंदर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बारूद और पटाखों में धमाकों से हालात बिगड़े

बताया जा रहा है कि यह एक पटाखा निर्माण इकाई है, ऐसे में आग लगने के बाद अंदर रखे बारूद और तैयार पटाखों में कई धमाके भी हुए, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए. लगातार हो रहे विस्फोटों और घने धुएं के कारण बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतें आईं और टीमों को परिसर के भीतर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

आग लगते ही लोग भागे

वहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगते ही आसपास के लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया गया.

हादसे में 3 श्रमिकों की मौत

इस हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. आग और मलबे की स्थिति को देखते हुए इलाके में दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देता रहा.

दमकल विभाग ने कई गाड़ियों की मदद से लंबे प्रयास के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें – अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 June 2026 - 2:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कोचिंग विवाद में रोशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज

कोचिंग विवाद में रोशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज

9 June 2026 - 2:17 PM
Photo of CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की

9 June 2026 - 1:08 PM
Photo of अमृतसर में हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

9 June 2026 - 11:26 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 139वें दिन: पंजाब पुलिस ने 469 स्थानों पर छापेमारी, 263 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 139वें दिन: पंजाब पुलिस ने 469 स्थानों पर छापेमारी, 263 गिरफ्तार

9 June 2026 - 10:56 AM
Photo of नशामुक्त पंजाब के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, युवाओं और बुजुर्गों पर विशेष फोकस

नशामुक्त पंजाब के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, युवाओं और बुजुर्गों पर विशेष फोकस

9 June 2026 - 10:24 AM
Photo of ‘मिशन रोजगार’ को मिली नई रफ्तार: CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता को बताया नौकरी का एकमात्र आधार

‘मिशन रोजगार’ को मिली नई रफ्तार: CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता को बताया नौकरी का एकमात्र आधार

9 June 2026 - 7:37 AM
Photo of पत्नी को छोड़ सास से कोर्ट मैरिज, सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद दोनों फरार

पत्नी को छोड़ सास से कोर्ट मैरिज, सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद दोनों फरार

8 June 2026 - 3:14 PM
Photo of ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

8 June 2026 - 1:38 PM
Photo of गुरुग्राम के अशोक विहार में सिक्योरिटी ऑफिसर ने पत्नी और बेटे को गोली मारकर की हत्या

गुरुग्राम के अशोक विहार में सिक्योरिटी ऑफिसर ने पत्नी और बेटे को गोली मारकर की हत्या

8 June 2026 - 12:33 PM
Photo of बंगाल STF ने TMC नेता जहांगीर खान को किया गिरफ्तार, जांच जारी

बंगाल STF ने TMC नेता जहांगीर खान को किया गिरफ्तार, जांच जारी

8 June 2026 - 12:02 PM
Back to top button