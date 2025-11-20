नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Nepal Gen Z Protest : नेपाल में एक बार फिर Gen Z सड़कों पर है। इस बार Gen Z का गुस्सा UML नेता महेश बस्नेत और शंकर पोखरेल के विरोध में है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पहले हुए Gen-Z आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था।

पुलिस ने किया बल प्रयोग

जानकारी के मुताबिक, बढ़ते विरोध और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रदर्शनकारी सेमरा चौक पर जमा हुए जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।

UML कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत

Gen Z प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बुधवार को हुई झड़पों में उनकी शिकायतों में नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। बता दें कि 19 नवंबर को 6 Gen Z समर्थक घायल हो गए थे, जिसके बाद 6 UML कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट बंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमरा हवाई अड्डे के पास टकराव बढ़ने लगा। पुलिस ने काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जिससे बाद एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमरा में कर्फ्यू दोपहर करीब 12.45 बजे लगाया गया और रात 8 बजे तक जारी रहेगा।

इसलिए नेपाल का युवा सड़कों पर उतरा

नेपाल में सितंबर में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 76 लोग मारे गए थे। हिंसा का मुख्य कारण बढ़ते भ्रष्टाचार, और जनता की आम जरुरतों को पूरा ना कर पाना है। इसी बीच नेपाल सरकार ने अचानक नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉम बंद कर दिए थे, जिसके बाद हिंसा ने भयानक रुप ले लिया। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूएमएल के अध्यक्ष केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

