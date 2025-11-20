विदेश

नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Karan Panchal20 November 2025 - 4:23 PM
1 minute read
Nepal Gen Z Protest
नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Nepal Gen Z Protest : नेपाल में एक बार फिर Gen Z सड़कों पर है। इस बार Gen Z का गुस्सा UML नेता महेश बस्नेत और शंकर पोखरेल के विरोध में है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पहले हुए Gen-Z आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था।

पुलिस ने किया बल प्रयोग

जानकारी के मुताबिक, बढ़ते विरोध और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रदर्शनकारी सेमरा चौक पर जमा हुए जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।

UML कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत

Gen Z प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बुधवार को हुई झड़पों में उनकी शिकायतों में नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। बता दें कि 19 नवंबर को 6 Gen Z समर्थक घायल हो गए थे, जिसके बाद 6 UML कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट बंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमरा हवाई अड्डे के पास टकराव बढ़ने लगा। पुलिस ने काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जिससे बाद एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमरा में कर्फ्यू दोपहर करीब 12.45 बजे लगाया गया और रात 8 बजे तक जारी रहेगा।

इसलिए नेपाल का युवा सड़कों पर उतरा

नेपाल में सितंबर में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 76 लोग मारे गए थे। हिंसा का मुख्य कारण बढ़ते भ्रष्टाचार, और जनता की आम जरुरतों को पूरा ना कर पाना है। इसी बीच नेपाल सरकार ने अचानक नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉम बंद कर दिए थे, जिसके बाद हिंसा ने भयानक रुप ले लिया। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूएमएल के अध्यक्ष केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

ये भी पढ़ें- ना हाथ उठाया, ना वार किया, टीचर ने ऐसे ले ली मासूम छात्रा की जान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 November 2025 - 4:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

18 November 2025 - 12:29 PM
Photo of बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

18 November 2025 - 11:49 AM
Photo of फांसी की सजा पर शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया, इस फैसले को बताई पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित

फांसी की सजा पर शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया, इस फैसले को बताई पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित

17 November 2025 - 7:44 PM
Photo of शेख हसीना को फासी की सजा, बांग्लादेश ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया

शेख हसीना को फासी की सजा, बांग्लादेश ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया

17 November 2025 - 2:33 PM
Photo of सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 42 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 42 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

17 November 2025 - 11:01 AM
Photo of पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

10 November 2025 - 3:12 PM
Photo of अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

3 November 2025 - 8:37 AM
Photo of एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

28 October 2025 - 12:32 PM
Photo of बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

26 October 2025 - 4:46 PM
Photo of कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

22 October 2025 - 2:34 PM
Back to top button