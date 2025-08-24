Rahul Gandhi in Bihar : बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दोनों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोट की चोरी हुई. बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे.” उन्होंने यह भी बताया कि उनकी यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को वोटर लिस्ट तक नहीं दी गई. वोट चोर गद्दी छोड़. राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग अगर इन बच्चों से बात कर ले, तो सच्चाई खुद पता चल जाएगी.

चुनाव आयोग का जवाब

राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कर्नाटक के महादेवापुरा से जुड़ा डेटा रखा और चुनाव आयोग से पूछा कि 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? चुनाव आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया. मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा. ⁠कुछ दिन बाद BJP के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट नहीं मांगा.

उन्होंने कहा कि मैंने फर्जी वोटर की बात की, अनुराग ठाकुर ने भी वही बात दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग का उनसे एफिडेविट न मांगना दिखाता है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है. SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका है. बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन BJP एक शिकायत नहीं कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और BJP के बीच पार्टनरशिप है.

चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म

तेजस्वी ने कहा कि अब चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है. वह बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है. ज़मीनी स्तर पर हम घूमे हैं और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई है. इतना झूठा पीएम हमने आज तक नहीं देखा. अफवाह फैलाना इनका काम है, जब बिहार आए तो घुसपैठियों का जिक्र किया, लेकिन चुनाव आयोग के एफिडेविट में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है.

